Минпромторг ожидает в 2023 году стабилизации выпуска стали в России

Минпромторг не ожидает снижения выпуска стали в России в 2023 г. Об этом сообщил 9 ноября замминистра Виктор Евтухов на совещании координационного совета металлургической промышленности при министерстве. Директор департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Васильев пояснил журналистам, что производство стали в следующем году сохранится на уровне 2022 г. В текущем году, по прогнозу Минпромторга, оно снизится на 6–8%, сказал он.