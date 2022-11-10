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Минпромторг ожидает в 2023 году стабилизации выпуска стали в России

По итогам текущего года производство снизится на 6–8%
Василий Милькин
В 2023 г. производство стали в России должно стабилизироваться, считает Минпромторг / Евгений Разумный / Ведомости

Минпромторг не ожидает снижения выпуска стали в России в 2023 г. Об этом сообщил 9 ноября замминистра Виктор Евтухов на совещании координационного совета металлургической промышленности при министерстве. Директор департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Васильев пояснил журналистам, что производство стали в следующем году сохранится на уровне 2022 г. В текущем году, по прогнозу Минпромторга, оно снизится на 6–8%, сказал он.

В 2021 г., по данным Минпромторга, производство стали достигло рекордного уровня в 77 млн т. Таким образом, из новой оценки чиновников следует, что в 2022–2023 гг. выпуск может стабилизироваться на уровне 70,8–72,4 млн т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных