Минпромторг ожидает в 2023 году стабилизации выпуска стали в России

Минпромторг ожидает в 2023 году стабилизации выпуска стали в РоссииПо итогам текущего года производство снизится на 6–8%
Минпромторг не ожидает снижения выпуска стали в России в 2023 г. Об этом сообщил 9 ноября замминистра Виктор Евтухов на совещании координационного совета металлургической промышленности при министерстве. Директор департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Васильев пояснил журналистам, что производство стали в следующем году сохранится на уровне 2022 г. В текущем году, по прогнозу Минпромторга, оно снизится на 6–8%, сказал он.
В 2021 г., по данным Минпромторга, производство стали достигло рекордного уровня в 77 млн т. Таким образом, из новой оценки чиновников следует, что в 2022–2023 гг. выпуск может стабилизироваться на уровне 70,8–72,4 млн т.
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