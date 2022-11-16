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96% крупнейших компаний России уязвимы для хакеров

Одной из мер по защите от кибератак может стать децифровизация, считают эксперты
Анастасия Курашева
В 100% организаций была доказана возможность получить привилегии администратора домена. Это значит, что злоумышленник сможет выполнять любые действия в инфраструктуре компании, в том числе подключаться ко всем серверам и компьютерам / Евгений Разумный / Ведомости

Большинство крупных российских компаний имеют уязвимости в своих IT-системах, позволяющие хакерам получить доступ к конфиденциальной корпоративной информации, следует из исследования Positive Technologies (документ есть в распоряжении «Ведомостей»). Результаты пентестов показали, что в 96% компаний злоумышленник мог бы преодолеть сетевой периметр и проникнуть во внутреннюю сеть. К схожим оценкам склоняются в «Лаборатории Касперского» и «Информзащите».

Пентесты проводились в нескольких десятках российских компаний из разных секторов экономики, в том числе финансовом, промышленном, госсекторе, торговом, транспортном и др. 57% компаний, в которых проводилось исследование, входят в рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции RAEX-600. Но в каких конкретно компаниях прошли пентесты, представитель Positive Technologies не уточнил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных