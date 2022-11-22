Структуры двух государственных ведомств подали иски к Dell

В октябре иск в Арбитражный суд Москвы к российскому подразделению Dell подало государственное предприятие «Защитаинфотранс Министерства транспорта РФ». Это предприятие специализируется на цифровизации и внедрении инноваций в транспортной отрасли и является системным интегратором по созданию, проектированию и внедрению масштабных решений на транспорте, указано на его сайте. Как следует из информации в картотеке, 10 октября этот ФГУП подал иск на 22,9 млн руб. к ООО «Делл» и к компании «Айрус технологии» (специализируется на оптовой торговле компьютерами, комплектующими и софтом). Суд принял иск к производству, назначив заседание на начало января.