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Структуры двух государственных ведомств подали иски к Dell

Ранее с компьютерной корпорацией пытались через суд разобраться только частные российские компании
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Андрей Махонин / Ведомости

Аналитический центр Минпросвещения и IT-подразделение Минтранса подали иски к российскому подразделению американской корпорации Dell. Дела были приняты к производству в октябре и ноябре, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Это первые иски российских госструктур к американской корпорации, поданные после ее ухода из России.

В октябре иск в Арбитражный суд Москвы к российскому подразделению Dell подало государственное предприятие «Защитаинфотранс Министерства транспорта РФ». Это предприятие специализируется на цифровизации и внедрении инноваций в транспортной отрасли и является системным интегратором по созданию, проектированию и внедрению масштабных решений на транспорте, указано на его сайте. Как следует из информации в картотеке, 10 октября этот ФГУП подал иск на 22,9 млн руб. к ООО «Делл» и к компании «Айрус технологии» (специализируется на оптовой торговле компьютерами, комплектующими и софтом). Суд принял иск к производству, назначив заседание на начало января.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных