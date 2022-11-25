ПСК «Фарма» будет производить дженерик от ревматоидного артрита вместо Pfizer

ПСК «Фарма» зарегистрировала тофацитиниб еще в 2020 г., но тогда в России на этот препарат (под брендом «Яквинус») действовал евразийский патент американской компании Pfizer. Он истекал только в 2025 г. Pfizer обратилась в Арбитражный суд Москвы, который запретил ПСК «Фарма» выводить тофацитиниб на рынок. Но в мае этого года Роспатент досрочно аннулировал патент Pfizer на препарат на основании того, что он не обладает уникальными характеристиками. На этом фоне апелляционная инстанция отменила предыдущее решение суда, разрешив, таким образом, ПСК «Фарма» производство тофацитиниба до истечения срока действия патента.