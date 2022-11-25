ПСК «Фарма» будет производить дженерик от ревматоидного артрита вместо Pfizer

ПСК «Фарма» будет производить дженерик от ревматоидного артрита вместо PfizerТакая практика в отношении зарубежных компаний может стать массовой
Входящая в группу «Рус биофарм» компания ПСК «Фарма» запустила производство дженерика тофацитиниба: он будет продаваться под брендом «Тофара», рассказала «Ведомостям» ее генеральный директор Евгения Шапиро. Этот препарат используется для лечения ревматоидного артрита, лекарство также включено в перечень жизненно важных и в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавируса.
ПСК «Фарма» зарегистрировала тофацитиниб еще в 2020 г., но тогда в России на этот препарат (под брендом «Яквинус») действовал евразийский патент американской компании Pfizer. Он истекал только в 2025 г. Pfizer обратилась в Арбитражный суд Москвы, который запретил ПСК «Фарма» выводить тофацитиниб на рынок. Но в мае этого года Роспатент досрочно аннулировал патент Pfizer на препарат на основании того, что он не обладает уникальными характеристиками. На этом фоне апелляционная инстанция отменила предыдущее решение суда, разрешив, таким образом, ПСК «Фарма» производство тофацитиниба до истечения срока действия патента.