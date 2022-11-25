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ПСК «Фарма» будет производить дженерик от ревматоидного артрита вместо Pfizer

Такая практика в отношении зарубежных компаний может стать массовой
Анна Киселева
Патентные войны за тофацитиниб в разных странах шли практически с момента регистрации препарата в США в 2012 г. / Евгений Разумный / Ведомости

Входящая в группу «Рус биофарм» компания ПСК «Фарма» запустила производство дженерика тофацитиниба: он будет продаваться под брендом «Тофара», рассказала «Ведомостям» ее генеральный директор Евгения Шапиро. Этот препарат используется для лечения ревматоидного артрита, лекарство также включено в перечень жизненно важных и в методические рекомендации Минздрава по лечению коронавируса.

ПСК «Фарма» зарегистрировала тофацитиниб еще в 2020 г., но тогда в России на этот препарат (под брендом «Яквинус») действовал евразийский патент американской компании Pfizer. Он истекал только в 2025 г. Pfizer обратилась в Арбитражный суд Москвы, который запретил ПСК «Фарма» выводить тофацитиниб на рынок. Но в мае этого года Роспатент досрочно аннулировал патент Pfizer на препарат на основании того, что он не обладает уникальными характеристиками. На этом фоне апелляционная инстанция отменила предыдущее решение суда, разрешив, таким образом, ПСК «Фарма» производство тофацитиниба до истечения срока действия патента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных