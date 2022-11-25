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Для SSJ-New и МС-21 поставили отечественное радиооборудование

«Росэлектроника» заменит им европейские и американские компоненты
Инна Сидоркова Екатерина Кинякина
SSJ-New должен стать импортозамещенной версией ближнемагистрального Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) / rostec.ru

Научно-производственное предприятие «Полет» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») установило отечественное оборудование связи на первый опытный самолет SSJ-New, сообщил «Ведомостям» представитель «Росэлектроники». До этого такое оборудование закупали в США, Франции и Израиле.

В частности, «Полет» передал «Иркуту» (разработчик самолета) радиостанцию метрового диапазона для приема и передачи данных, антенны ближней связи, программное обеспечение для управления и маршрутизации радиосвязи, рассказал представитель «Росэлектроники». Компания также передала комплект аппаратуры внутренней связи АВСА-21 для передачи информации между членами летного экипажа и бортпроводниками в салоне самолета, оповещения пассажиров, получения оповещений от систем сигнализации. «Готовится к отправке оборудование на второй опытный SSJ», – добавил собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных