Для SSJ-New и МС-21 поставили отечественное радиооборудование

В частности, «Полет» передал «Иркуту» (разработчик самолета) радиостанцию метрового диапазона для приема и передачи данных, антенны ближней связи, программное обеспечение для управления и маршрутизации радиосвязи, рассказал представитель «Росэлектроники». Компания также передала комплект аппаратуры внутренней связи АВСА-21 для передачи информации между членами летного экипажа и бортпроводниками в салоне самолета, оповещения пассажиров, получения оповещений от систем сигнализации. «Готовится к отправке оборудование на второй опытный SSJ», – добавил собеседник.