Россияне могли перепродать на сером рынке 5 т инвестиционного золота

Мерные (инвестиционные) золотые слитки – это золото 999-й пробы, т. е. без примесей, которое нельзя использовать в ювелирных изделиях. Его продают в слитках от 1 г до 1 кг. Курс золота устанавливает ЦБ – на 29 ноября 1 г драгметалла стоил 3421,75 руб. С начала года его стоимость упала практически на четверть. В марте во время ажиотажного спроса стоимость 1 г золота достигала 7731 руб. Золотые слитки продают банки или специализированные продавцы, их перечень опубликован на сайте Федеральной пробирной палаты. В банках золото стоит дороже.