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Россияне могли перепродать на сером рынке 5 т инвестиционного золота

Такие данные представила Ассоциация ювелиров
Анна Киселева
Участники Ассоциации ювелиров ожидают, что по итогам года объем продаж инвестзолота составит более 30 т. / Baz Ratner / Reuters

После мартовской отмены НДС в размере 20% на покупку золотых слитков для физических лиц россияне могли перепродать на серый ювелирный рынок около 5 т инвестиционного золота. О такой оценке сообщил «Ведомостям» Вадим Серов, генеральный директор Ассоциации ювелиров (в нее входят крупные розничные сети и производители ювелирных изделий – «585», Sokolov, Sunlight, «Адамас» и «Арт-карат»).

Мерные (инвестиционные) золотые слитки – это золото 999-й пробы, т. е. без примесей, которое нельзя использовать в ювелирных изделиях. Его продают в слитках от 1 г до 1 кг. Курс золота устанавливает ЦБ – на 29 ноября 1 г драгметалла стоил 3421,75 руб. С начала года его стоимость упала практически на четверть. В марте во время ажиотажного спроса стоимость 1 г золота достигала 7731 руб. Золотые слитки продают банки или специализированные продавцы, их перечень опубликован на сайте Федеральной пробирной палаты. В банках золото стоит дороже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных