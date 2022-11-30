Китай не признает российскую страховку для судовладельцев

Китай не признает российскую страховку для судовладельцевРиски попадания под вторичные санкции пока выше плюсов от покупки энергоресурсов с дисконтом
Китай пока не признает страховые и перестраховочные сертификаты, выданные судовладельцам отечественными страховщиками. Об этом 29 ноября сообщил замминистра транспорта России Александр Пошивай. Для решения проблемы российская сторона предложила китайским властям рассмотреть вопрос о признании страховых сертификатов и документов перестрахования, выданных российскими компаниями, на перевозку энергоносителей, пояснил он.
В мае Великобритания и ЕС согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Суда под флагом РФ, которым было отказано в страховании западными компаниями (Zurich Insurance Group, Swiss Re, Allianz, Munich Re, Willis Towers Watson и др.), были тогда застрахованы отечественными страховщиками и перестрахованы в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).