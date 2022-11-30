Китай не признает российскую страховку для судовладельцев

В мае Великобритания и ЕС согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Суда под флагом РФ, которым было отказано в страховании западными компаниями (Zurich Insurance Group, Swiss Re, Allianz, Munich Re, Willis Towers Watson и др.), были тогда застрахованы отечественными страховщиками и перестрахованы в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).