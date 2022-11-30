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Китай не признает российскую страховку для судовладельцев

Риски попадания под вторичные санкции пока выше плюсов от покупки энергоресурсов с дисконтом
Ксения Потаева Арина Литова
Традиционно страхованием судов занимались в основном британские компании, но в мае Великобритания присоединилась к решению ЕС о запрете на страхование судов / VCG via Getty Images

Китай пока не признает страховые и перестраховочные сертификаты, выданные судовладельцам отечественными страховщиками. Об этом 29 ноября сообщил замминистра транспорта России Александр Пошивай. Для решения проблемы российская сторона предложила китайским властям рассмотреть вопрос о признании страховых сертификатов и документов перестрахования, выданных российскими компаниями, на перевозку энергоносителей, пояснил он.

В мае Великобритания и ЕС согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Суда под флагом РФ, которым было отказано в страховании западными компаниями (Zurich Insurance Group, Swiss Re, Allianz, Munich Re, Willis Towers Watson и др.), были тогда застрахованы отечественными страховщиками и перестрахованы в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных