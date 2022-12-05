В Евросоюзе договорились о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60/барр.

Впервые введение потолка цен на нефть из РФ начали обсуждать еще весной 2022 г., чтобы ограничить доходы России на фоне СВО. 2 сентября министры финансов стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) объявили о решении ограничить цены на российскую нефть и нефтепродукты. В совместном заявлении министров говорилось, что потолок цены «будет устанавливаться картелем покупателей» и может пересматриваться. При этом страны, которые присоединятся к картелю, не смогут покупать топливо дороже установленного максимума и страховать танкеры для ее перевозки при несоблюдении ценового потолка. Планировалось, что ограничение цен на топливо из РФ вступит в силу одновременно с нефтяным эмбарго Евросоюза. К картелю помимо государств ЕС присоединилась Австралия.