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Распродажа года →

Продажи жилья в московских новостройках по итогам года упали на 15–20%

Резкого восстановления спроса на квартиры в 2023 году эксперты не ожидают
Дарья Молоткова
Спрос на квартиры на первичном рынке зависел от конкретного месяца / Андрей Гордеев / Ведомости

С января по ноябрь в столичном регионе, по данным «ЦИАН.аналитики», было зарегистрировано 121 700 договоров долевого участия в строительстве. По словам руководителя этой компании Алексея Попова, это на 20% меньше, чем в прошлом году: тогда было продано 152 120 квартир и апартаментов. Такую же динамику приводит и коммерческий директор Est-a-Tet Владимир Моребис. При этом, по словам Попова, больше всего спрос упал в новой Москве: там продажи за год снизились на 29%. Чуть лучше ситуация в Подмосковье (-22%) и самой столице (-14%).

Совладелец группы «Родина» Владимир Щекин говорит, что востребованность жилья в этом году зависела от конкретного сегмента. Он подтверждает, что продажи в целом по рынку упали примерно на 15%, но спад в комфорт-классе, а также премиальных проектах был меньше, чем в бизнес-классе. В наиболее ликвидных новостройках продажи уменьшились на 5–10%, но были объекты, где этот показатель уменьшился на 30–40%, объясняет он.

Снижение спроса обусловлено преимущественно геополитическими факторами, указывает заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. Об этом же говорит и управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка. По ее словам, многим людям в таких условиях на фоне неопределенности было сложно принимать решения о приобретении недвижимости. К тому же часть инвесторов решили выбрать другие инструменты для вложения своих средств, рассуждает партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. В частности, по его словам, некоторые из них предпочли приобрести жиль в Турции или Дубае. Он добавляет, что в течение этого года многие люди хранили свои накопления в банках на фоне высоких ставок по депозитам. Это также отразилось на продажах жилья в новостройках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных