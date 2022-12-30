Продажи жилья в московских новостройках по итогам года упали на 15–20%

Снижение спроса обусловлено преимущественно геополитическими факторами, указывает заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов. Об этом же говорит и управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка. По ее словам, многим людям в таких условиях на фоне неопределенности было сложно принимать решения о приобретении недвижимости. К тому же часть инвесторов решили выбрать другие инструменты для вложения своих средств, рассуждает партнер Prime Life Development Денис Коноваленко. В частности, по его словам, некоторые из них предпочли приобрести жиль в Турции или Дубае. Он добавляет, что в течение этого года многие люди хранили свои накопления в банках на фоне высоких ставок по депозитам. Это также отразилось на продажах жилья в новостройках.