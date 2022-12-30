«Выручка будет расти, а рентабельность падать»: каким рестораторы видят 2023 год

«Есть несколько факторов, которые сейчас влияют на ресторанную индустрию. Один из них – это эмоциональный фактор, когда яркие решения вымывают гостей из заведений. Это было очень наглядно, когда в воскресенье вы идете по, например, Патриаршим прудам [в Москве] и можете зайти в любой ресторан или кафе, и там будет место. Эти же решения вымывают работников, потому что они чувствуют себя незащищенными, и никто не может им дать необходимый уровень защиты.