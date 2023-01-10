Пассажиропоток железной дороги в 2022 году не дотянул до доковидных показателей

Пассажиропоток железной дороги в 2022 году не дотянул до доковидных показателейНо это может произойти уже в этом году
Перевозки пассажиров по железной дороге в России в 2022 г. выросли год к году на 7,8% до 1,136 млрд человек. Но они так и не достигли показателей допандемийного 2019 года, снизившись относительно пика трехлетней давности на 5,3%. Это следует из оперативных данных РЖД, раскрытых компанией 9 января 2023 г.
Сильнее всего выросли перевозки в дальнем следовании – на 17,8% до 108,3 млн человек к уровню 2021 г. Это обусловлено в том числе закрытием 11 аэропортов на юге и в центральной части страны после начала СВО на Украине: для удовлетворения спроса на перевозки в южном направлении РЖД в течение года назначали дополнительные составы.
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