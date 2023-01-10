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Пассажиропоток железной дороги в 2022 году не дотянул до доковидных показателей

Но это может произойти уже в этом году
Ксения Потаева
Евгений Разумный / Ведомости

Перевозки пассажиров по железной дороге в России в 2022 г. выросли год к году на 7,8% до 1,136 млрд человек. Но они так и не достигли показателей допандемийного 2019 года, снизившись относительно пика трехлетней давности на 5,3%. Это следует из оперативных данных РЖД, раскрытых компанией 9 января 2023 г.

Сильнее всего выросли перевозки в дальнем следовании – на 17,8% до 108,3 млн человек к уровню 2021 г. Это обусловлено в том числе закрытием 11 аэропортов на юге и в центральной части страны после начала СВО на Украине: для удовлетворения спроса на перевозки в южном направлении РЖД в течение года назначали дополнительные составы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных