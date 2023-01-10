Пассажиропоток железной дороги в 2022 году не дотянул до доковидных показателей

Сильнее всего выросли перевозки в дальнем следовании – на 17,8% до 108,3 млн человек к уровню 2021 г. Это обусловлено в том числе закрытием 11 аэропортов на юге и в центральной части страны после начала СВО на Украине: для удовлетворения спроса на перевозки в южном направлении РЖД в течение года назначали дополнительные составы.