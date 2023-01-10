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Россия в 2022 году втрое увеличила экспорт угля в Индию

Санкции ЕС будут способствовать сохранению этой тенденции
Василий Милькин
Российский уголь в 2022 г. открыл для себя новый экспортный коридор в порты Индии / Indranil MUKHERJEE / AFP

Экспорт энергетического угля из России в Индию в 2022 г. вырос в 3,6 раза до 8,43 млн т, следует из данных индийского отраслевого консалтингового агентства Coalmint. По оценке агентства, поставки российского угля увеличились благодаря более выгодной цене по сравнению с южноафриканским и австралийским топливом. В 2021 г. поставки российского энергоугля в Индию составили 2,35 млн т.

В начале апреля 2022 г. ЕС включил в пятый пакет санкций из-за СВО на Украине эмбарго на импорт российского угля, запрет действует с 10 августа. В результате российские угольные компании стремятся перенаправить объемы на азиатский рынок («Ведомости» писали об этом 17 августа 2022 г.). При этом российские угольщики вынуждены продавать продукцию за рубеж с дисконтом. В июле, когда стоимость энергоугля на глобальном рынке превышала $400/т, дисконты на российский уголь, по данным Центра развития энергетики, достигали $200/т относительно региональных бенчмарков, а в октябре выросли до 70% (см. «Ведомости» от 7 октября 2022 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных