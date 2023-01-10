Россия в 2022 году втрое увеличила экспорт угля в Индию

В начале апреля 2022 г. ЕС включил в пятый пакет санкций из-за СВО на Украине эмбарго на импорт российского угля, запрет действует с 10 августа. В результате российские угольные компании стремятся перенаправить объемы на азиатский рынок («Ведомости» писали об этом 17 августа 2022 г.). При этом российские угольщики вынуждены продавать продукцию за рубеж с дисконтом. В июле, когда стоимость энергоугля на глобальном рынке превышала $400/т, дисконты на российский уголь, по данным Центра развития энергетики, достигали $200/т относительно региональных бенчмарков, а в октябре выросли до 70% (см. «Ведомости» от 7 октября 2022 г.).