Донбасские металлурги увеличат производство стали в России на 3–5 млн т в год

В базовом сценарии стратегии, который включает новые регионы, в 2023 г. выпуск стали вырастет на 4,2% до 76,6 млн т. В проекте стратегии от 27 сентября 2022 г. (есть у «Ведомостей») прогнозировалось, что производство останется на уровне предыдущего года и составит 73,8 млн т. Таким образом, в новой версии документа прогноз производства повышен на 2,8 млн т.