Донбасские металлурги увеличат производство стали в России на 3–5 млн т в год

Донбасские металлурги увеличат производство стали в России на 3–5 млн т в годЗа счет новых территорий также будет активно расти и потребление металла
Металлургические предприятия присоединенных к России регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – помогут нарастить производство стали в стране примерно на 3–5 млн т в год в ближайшие восемь лет. Это следует из утвержденной в конце декабря 2022 г. правительством стратегии развития металлургии до 2030 г.
В базовом сценарии стратегии, который включает новые регионы, в 2023 г. выпуск стали вырастет на 4,2% до 76,6 млн т. В проекте стратегии от 27 сентября 2022 г. (есть у «Ведомостей») прогнозировалось, что производство останется на уровне предыдущего года и составит 73,8 млн т. Таким образом, в новой версии документа прогноз производства повышен на 2,8 млн т.
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