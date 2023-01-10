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Донбасские металлурги увеличат производство стали в России на 3–5 млн т в год

За счет новых территорий также будет активно расти и потребление металла
Надежда Синцова
Кислородно-конвертерный цех в «Алчевском металлургическом комбинате» / Валерий Мельников / РИА Новости

Металлургические предприятия присоединенных к России регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – помогут нарастить производство стали в стране примерно на 3–5 млн т в год в ближайшие восемь лет. Это следует из утвержденной в конце декабря 2022 г. правительством стратегии развития металлургии до 2030 г.

В базовом сценарии стратегии, который включает новые регионы, в 2023 г. выпуск стали вырастет на 4,2% до 76,6 млн т. В проекте стратегии от 27 сентября 2022 г. (есть у «Ведомостей») прогнозировалось, что производство останется на уровне предыдущего года и составит 73,8 млн т. Таким образом, в новой версии документа прогноз производства повышен на 2,8 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных