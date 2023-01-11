Объем инвестиций в лесопереработку в России в 2022 году достиг пика

В лесопереработку в России за IV квартал 2022 г., по словам представителя учреждения, было вложено порядка 45–50 млрд руб. Таким образом, динамика инвестиций в октябре – декабре к тому же периоду 2021 г. могла быть как отрицательной (-8%), так и положительной (+2%). Но итоговая цифра может скорректироваться еще на 10–15% в сторону увеличения, так как отраслевая статистическая отчетность поступает с задержкой в один-два месяца, пояснил представитель «Рослесинфорга» (точные цифры ведомство представит в феврале 2023 г.).