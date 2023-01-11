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Объем инвестиций в лесопереработку в России в 2022 году достиг пика

Но в этом году речи о развитии бизнеса уже не идет, считают эксперты
Надежда Синцова Александр Волобуев
Unsplash

Капвложения крупных и средних предприятий лесопромышленного комплекса (ЛПК) России в 2022 г. выросли, по предварительным данным, на 1–4% к предыдущему году и составили 184–189 млрд руб. Это следует из данных, предоставленных «Ведомостям» Федеральным лесоучетным учреждением «Рослесинфорг».

В лесопереработку в России за IV квартал 2022 г., по словам представителя учреждения, было вложено порядка 45–50 млрд руб. Таким образом, динамика инвестиций в октябре – декабре к тому же периоду 2021 г. могла быть как отрицательной (-8%), так и положительной (+2%). Но итоговая цифра может скорректироваться еще на 10–15% в сторону увеличения, так как отраслевая статистическая отчетность поступает с задержкой в один-два месяца, пояснил представитель «Рослесинфорга» (точные цифры ведомство представит в феврале 2023 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных