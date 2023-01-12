Россия смогла в 1,5 раза увеличить экспорт коксующегося угля

В целом экспорт российского угля за 11 месяцев снизился год к году на 7,6% до 184,4 млн т, а экспорт энергетического угля упал на 13,9% до 154,2 млн т. Экспорт всех видов угля, включая коксующийся, в дальнее зарубежье сократился на 4,5% (до 178,4 млн т), в ближнее – на 53% (до 6 млн т).