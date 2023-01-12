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Россия смогла в 1,5 раза увеличить экспорт коксующегося угля

Это в основном связано с ростом добычи на крупном Эльгинском месторождении
Надежда Синцова
Общие поставки угля на внутренний рынок в январе – ноябре, по словам источников «Ведомостей», выросли на 8,7% до 162,3 млн т. / Григорий Сысоев / ТАСС

Поставки коксующегося угля из России за рубеж за январь – ноябрь 2022 г. выросли на 47% к тому же периоду прошлого года до 30,3 млн т. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. За полный 2021 год экспорт коксующегося угля, согласно данным на сайте ведомства, составлял 22,6 млн т.

В целом экспорт российского угля за 11 месяцев снизился год к году на 7,6% до 184,4 млн т, а экспорт энергетического угля упал на 13,9% до 154,2 млн т. Экспорт всех видов угля, включая коксующийся, в дальнее зарубежье сократился на 4,5% (до 178,4 млн т), в ближнее – на 53% (до 6 млн т).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных