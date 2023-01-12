Россия смогла в 1,5 раза увеличить экспорт коксующегося угля

Россия смогла в 1,5 раза увеличить экспорт коксующегося угляЭто в основном связано с ростом добычи на крупном Эльгинском месторождении
Поставки коксующегося угля из России за рубеж за январь – ноябрь 2022 г. выросли на 47% к тому же периоду прошлого года до 30,3 млн т. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, знакомых со статистикой Минэнерго. За полный 2021 год экспорт коксующегося угля, согласно данным на сайте ведомства, составлял 22,6 млн т.
В целом экспорт российского угля за 11 месяцев снизился год к году на 7,6% до 184,4 млн т, а экспорт энергетического угля упал на 13,9% до 154,2 млн т. Экспорт всех видов угля, включая коксующийся, в дальнее зарубежье сократился на 4,5% (до 178,4 млн т), в ближнее – на 53% (до 6 млн т).
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