Аэропорты хотят получать деньги из бюджета на строительство временных павильонов и ангаров

Ассоциация «Аэропорт» предложила Минтрансу предоставить возможность получать госфинансирование на возведение аэропортовых объектов некапитального строительства. Соответствующее письмо за подписью гендиректора ассоциации Виктора Горбачева 19 декабря было направлено на имя замминистра транспорта Игоря Чалика. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил Горбачев. Представитель Минтранса подтвердил «Ведомостям» получение письма и добавил, что оно находится на рассмотрении.