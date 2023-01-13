Аэропорты хотят получать деньги из бюджета на строительство временных павильонов и ангаров

Аэропорты хотят получать деньги из бюджета на строительство временных павильонов и ангаровЭто должно ускорить развитие транспортной инфраструктуры в отдаленных районах
Ассоциация «Аэропорт» предложила Минтрансу предоставить возможность получать госфинансирование на возведение аэропортовых объектов некапитального строительства. Соответствующее письмо за подписью гендиректора ассоциации Виктора Горбачева 19 декабря было направлено на имя замминистра транспорта Игоря Чалика. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил Горбачев. Представитель Минтранса подтвердил «Ведомостям» получение письма и добавил, что оно находится на рассмотрении.
Ассоциация «Аэропорт» объединяет 34 федеральных региональных аэропорта России, включая «Домодедово» и «Пулково», Казахстана, Киргизии и Белоруссии, помимо этого — четыре аэропортовых объединения, а также научно-исследовательские и проектные институты.
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