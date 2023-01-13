Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Аэропорты хотят получать деньги из бюджета на строительство временных павильонов и ангаров

Это должно ускорить развитие транспортной инфраструктуры в отдаленных районах
Инна Сидоркова
До 2024 г. в России должно быть построено или реконструировано 68 объектов в 68 региональных аэропортах / Антон Новодережкин / ТАСС

Ассоциация «Аэропорт» предложила Минтрансу предоставить возможность получать госфинансирование на возведение аэропортовых объектов некапитального строительства. Соответствующее письмо за подписью гендиректора ассоциации Виктора Горбачева 19 декабря было направлено на имя замминистра транспорта Игоря Чалика. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил Горбачев. Представитель Минтранса подтвердил «Ведомостям» получение письма и добавил, что оно находится на рассмотрении.

Ассоциация «Аэропорт» объединяет 34 федеральных региональных аэропорта России, включая «Домодедово» и «Пулково», Казахстана, Киргизии и Белоруссии, помимо этого — четыре аэропортовых объединения, а также научно-исследовательские и проектные институты.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных