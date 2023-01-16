Стивидоры просят ФАС скрыть тарифы и отменить регулирование закупок

Стивидоры просят ФАС скрыть тарифы и отменить регулирование закупокЮристы опасаются негативных последствий для конкуренции
Ассоциация морских торговых портов (АМТП) предложила ФАС разрешить им не раскрывать публично информацию о тарифах и сборах, а также приостановить для операторов морских терминалов действие закона 223-ФЗ, регламентирующего процедуру закупок для госструктур и субъектов естественных монополий.
«Ведомости» ознакомились с письмом АМТП, датированным серединой декабря 2022 г. Его получение подтвердил представитель ФАС.
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