Стивидоры просят ФАС скрыть тарифы и отменить регулирование закупок

Ассоциация морских торговых портов (АМТП) предложила ФАС разрешить им не раскрывать публично информацию о тарифах и сборах, а также приостановить для операторов морских терминалов действие закона 223-ФЗ, регламентирующего процедуру закупок для госструктур и субъектов естественных монополий.