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Требования к регионам по поддержке аграриев могут ужесточить

Минсельхоз предлагает лишать субъекты 10% субсидий в случае медленного расходования средств
Алексей Полухин
В 2023 г., исходя из данных сайта Минсельхоза, на развитие отраслей и технической модернизации агропромышленного комплекса направят 136 млрд руб. / Максим Стулов / Ведомости

Минсельхоз предлагает внести поправки в госпрограмму развития сельского хозяйства в России: согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных актов 13 января, ведомство хочет обязать регионы уже в I квартале текущего года довести до аграриев не менее 40% средств, выделенных на поддержку этого сектора.

Речь идет о стимулирующей субсидии (она выделяется на производство каждого литра молока и продуктов его переработки, тонны зерновых, килограмма мяса), а также компенсирующей субсидии, возмещающей компаниям часть средств, которые были потрачены на приобретение семян, поголовья скота, закладку интенсивных садов и проч.

В случае неисполнения этих требований конкретными субъектами Минсельхоз предлагает сократить в этом году размеры такой помощи на 10%, а высвободившиеся лимиты распределить среди других регионов. Причем, судя по документу, южные регионы – Адыгея, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области – должны перечислить аграриям не менее 50% объемов субсидий в I квартале, а для субъектов Дальневосточного округа этот показатель установлен на уровне 20%. Обсуждение проекта поправок продлится до 27 января 2023 г. Различные требования к регионам в пояснительной записке Минсельхоза объясняются «природно-климатическими особенностями и спецификой ведения сельского хозяйства».

Похожие правила действуют и сейчас, но они не столь жесткие: регионы должны довести до получателей не менее 50% суммы годовых лимитов только до 1 июня. В противном случае в следующем году им на поддержку отрасли выделят на 20% меньше.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных