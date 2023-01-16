Требования к регионам по поддержке аграриев могут ужесточить

Требования к регионам по поддержке аграриев могут ужесточитьМинсельхоз предлагает лишать субъекты 10% субсидий в случае медленного расходования средств
Минсельхоз предлагает внести поправки в госпрограмму развития сельского хозяйства в России: согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных актов 13 января, ведомство хочет обязать регионы уже в I квартале текущего года довести до аграриев не менее 40% средств, выделенных на поддержку этого сектора.
Речь идет о стимулирующей субсидии (она выделяется на производство каждого литра молока и продуктов его переработки, тонны зерновых, килограмма мяса), а также компенсирующей субсидии, возмещающей компаниям часть средств, которые были потрачены на приобретение семян, поголовья скота, закладку интенсивных садов и проч.
В случае неисполнения этих требований конкретными субъектами Минсельхоз предлагает сократить в этом году размеры такой помощи на 10%, а высвободившиеся лимиты распределить среди других регионов. Причем, судя по документу, южные регионы – Адыгея, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области – должны перечислить аграриям не менее 50% объемов субсидий в I квартале, а для субъектов Дальневосточного округа этот показатель установлен на уровне 20%. Обсуждение проекта поправок продлится до 27 января 2023 г. Различные требования к регионам в пояснительной записке Минсельхоза объясняются «природно-климатическими особенностями и спецификой ведения сельского хозяйства».
Похожие правила действуют и сейчас, но они не столь жесткие: регионы должны довести до получателей не менее 50% суммы годовых лимитов только до 1 июня. В противном случае в следующем году им на поддержку отрасли выделят на 20% меньше.