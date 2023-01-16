Требования к регионам по поддержке аграриев могут ужесточить

В случае неисполнения этих требований конкретными субъектами Минсельхоз предлагает сократить в этом году размеры такой помощи на 10%, а высвободившиеся лимиты распределить среди других регионов. Причем, судя по документу, южные регионы – Адыгея, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области – должны перечислить аграриям не менее 50% объемов субсидий в I квартале, а для субъектов Дальневосточного округа этот показатель установлен на уровне 20%. Обсуждение проекта поправок продлится до 27 января 2023 г. Различные требования к регионам в пояснительной записке Минсельхоза объясняются «природно-климатическими особенностями и спецификой ведения сельского хозяйства».