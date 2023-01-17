Металлурги пожаловались ФАС на рост тарифов Новороссийского порта на 65%

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на рост с 1 января 2023 г. ставок тарифов на перевалку в Новороссийском морском торговом порту (НМТП). Увеличение, по оценке ассоциации, составило от 8 до 65% по разным видам грузов. Эти данные приведены в письме за подписью исполнительного директора «Русской стали» Алексея Сентюрина в ФАС от 16 декабря (копия есть у «Ведомостей»).