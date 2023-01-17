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Металлурги пожаловались ФАС на рост тарифов Новороссийского порта на 65%

Проведение проверки может усложнить мораторий, установленный государством
Надежда Синцова Ксения Потаева
Транспортные компании увидели рост спроса со стороны металлургов и стали повышать тарифы / Михаил Дышлюк / ТАСС

Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на рост с 1 января 2023 г. ставок тарифов на перевалку в Новороссийском морском торговом порту (НМТП). Увеличение, по оценке ассоциации, составило от 8 до 65% по разным видам грузов. Эти данные приведены в письме за подписью исполнительного директора «Русской стали» Алексея Сентюрина в ФАС от 16 декабря (копия есть у «Ведомостей»).

В «Русскую сталь» входят компании, производящие 98% российского чугуна и около 90% стали и стального проката, около 63% труб. Это ММК, «Северсталь», НЛМК, «Мечел», Evraz, ОЭМК («дочка» «Металлоинвеста»), Промышленно-металлургический холдинг, ТМК и ОМК. «Ведомости» направили запросы в пресс-службы этих компаний, а также НМТП (подконтролен «Транснефти»), ФАС и Ассоциацию морских торговых портов (АМТП).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных