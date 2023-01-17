Металлурги пожаловались ФАС на рост тарифов Новороссийского порта на 65%Проведение проверки может усложнить мораторий, установленный государством
Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на рост с 1 января 2023 г. ставок тарифов на перевалку в Новороссийском морском торговом порту (НМТП). Увеличение, по оценке ассоциации, составило от 8 до 65% по разным видам грузов. Эти данные приведены в письме за подписью исполнительного директора «Русской стали» Алексея Сентюрина в ФАС от 16 декабря (копия есть у «Ведомостей»).
В «Русскую сталь» входят компании, производящие 98% российского чугуна и около 90% стали и стального проката, около 63% труб. Это ММК, «Северсталь», НЛМК, «Мечел», Evraz, ОЭМК («дочка» «Металлоинвеста»), Промышленно-металлургический холдинг, ТМК и ОМК. «Ведомости» направили запросы в пресс-службы этих компаний, а также НМТП (подконтролен «Транснефти»), ФАС и Ассоциацию морских торговых портов (АМТП).