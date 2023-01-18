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Аналитики спрогнозировали уровень предельных цен на нефтепродукты из России

Но установить единый потолок будет сложно из-за отсутствия бенчмарка
Дарья Савенкова
Идея ограничить цены на нефть и нефтепродукты из России обсуждалась с весны 2022 г. / AFP

Потолок цен на российские нефтепродукты, который недружественные страны намерены ввести в действие с 5 февраля, может быть установлен на уровне $650/т или выше для дорогих видов (таких как дизельное топливо) и $350/т для дешевых (мазут). Такой прогноз дали аналитики инвестбанков и эксперты. Но они подчеркивают, что прогнозировать в данном случае «сложно, поскольку нет объективного бенчмарка». Для российской нефти, например, бенчмарком являются котировки эталонной марки Brent. По отношению к ней дисконт Urals доходил в отдельные месяцы 2022 г. до $35/барр.

Потолок цен на российские нефтепродукты, экспортируемые по морю, вступит в силу одновременно с эмбарго ЕС. Страны союза и G7 (входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) должны были начать переговоры по нефтепродуктовому потолку на прошлой неделе, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Но конкретный уровень отсечки пока не назывался.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных