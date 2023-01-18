Аналитики спрогнозировали уровень предельных цен на нефтепродукты из России

Потолок цен на российские нефтепродукты, который недружественные страны намерены ввести в действие с 5 февраля, может быть установлен на уровне $650/т или выше для дорогих видов (таких как дизельное топливо) и $350/т для дешевых (мазут). Такой прогноз дали аналитики инвестбанков и эксперты. Но они подчеркивают, что прогнозировать в данном случае «сложно, поскольку нет объективного бенчмарка». Для российской нефти, например, бенчмарком являются котировки эталонной марки Brent. По отношению к ней дисконт Urals доходил в отдельные месяцы 2022 г. до $35/барр.