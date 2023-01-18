Аналитики спрогнозировали уровень предельных цен на нефтепродукты из России

Аналитики спрогнозировали уровень предельных цен на нефтепродукты из РоссииНо установить единый потолок будет сложно из-за отсутствия бенчмарка
Потолок цен на российские нефтепродукты, который недружественные страны намерены ввести в действие с 5 февраля, может быть установлен на уровне $650/т или выше для дорогих видов (таких как дизельное топливо) и $350/т для дешевых (мазут). Такой прогноз дали аналитики инвестбанков и эксперты. Но они подчеркивают, что прогнозировать в данном случае «сложно, поскольку нет объективного бенчмарка». Для российской нефти, например, бенчмарком являются котировки эталонной марки Brent. По отношению к ней дисконт Urals доходил в отдельные месяцы 2022 г. до $35/барр.
Потолок цен на российские нефтепродукты, экспортируемые по морю, вступит в силу одновременно с эмбарго ЕС. Страны союза и G7 (входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) должны были начать переговоры по нефтепродуктовому потолку на прошлой неделе, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Но конкретный уровень отсечки пока не назывался.