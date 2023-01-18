Рыбопромышленники просят упростить правила учета упакованной в море рыбы

Действующая редакция правил уже сейчас допускает такое расхождение в отношении как рыбы, так и рыбной продукции. В АСРФ считают, что норма распространяется и на переработанный, и на упакованный товар. Но в 2022 г. ФСБ начала штрафовать участников рынка при обнаружении отклонений с заявленными в документах данными на упакованную продукцию, говорит топ-менеджер рыбопромышленной компании.