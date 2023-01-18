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Рыбопромышленники просят упростить правила учета упакованной в море рыбы

Сейчас ФСБ штрафует их даже при небольших расхождениях с заявленными в документах данными
Алексей Полухин
Риск штрафов и судебных разбирательств потенциально распространяется на всю продукцию, упакованную в море в том или ином виде, вне зависимости от глубины переработки или вида фасовки / Юрий Смитюк / ТАСС

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ, объединяет структуры Русской рыбопромышленной компании, «Русского краба» и ГК «Норебо») предлагает прописать в правилах рыболовства на Дальнем Востоке возможность 5%-ного отклонения при сверках погранслужбой ФСБ веса упакованной рыбной продукции с показателями, переданными капитаном во время добычи и производства. Об этом говорится в письме ассоциации от 11 января 2023 г. сопредседателю рабочей группы по регуляторной гильотине в сфере рыболовства при правительстве РФ Герману Звереву. «Ведомости» ознакомились с этим документом.

Действующая редакция правил уже сейчас допускает такое расхождение в отношении как рыбы, так и рыбной продукции. В АСРФ считают, что норма распространяется и на переработанный, и на упакованный товар. Но в 2022 г. ФСБ начала штрафовать участников рынка при обнаружении отклонений с заявленными в документах данными на упакованную продукцию, говорит топ-менеджер рыбопромышленной компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных