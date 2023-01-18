Рыбопромышленники просят упростить правила учета упакованной в море рыбы

Рыбопромышленники просят упростить правила учета упакованной в море рыбыСейчас ФСБ штрафует их даже при небольших расхождениях с заявленными в документах данными
Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ, объединяет структуры Русской рыбопромышленной компании, «Русского краба» и ГК «Норебо») предлагает прописать в правилах рыболовства на Дальнем Востоке возможность 5%-ного отклонения при сверках погранслужбой ФСБ веса упакованной рыбной продукции с показателями, переданными капитаном во время добычи и производства. Об этом говорится в письме ассоциации от 11 января 2023 г. сопредседателю рабочей группы по регуляторной гильотине в сфере рыболовства при правительстве РФ Герману Звереву. «Ведомости» ознакомились с этим документом.
Действующая редакция правил уже сейчас допускает такое расхождение в отношении как рыбы, так и рыбной продукции. В АСРФ считают, что норма распространяется и на переработанный, и на упакованный товар. Но в 2022 г. ФСБ начала штрафовать участников рынка при обнаружении отклонений с заявленными в документах данными на упакованную продукцию, говорит топ-менеджер рыбопромышленной компании.