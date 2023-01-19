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«Победа» хочет в 2023 году нарастить перевозки до 13 млн пассажиров

Для этого лоукостер откроет новые направления и будет более интенсивно эксплуатировать флот
Инна Сидоркова
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2023 г. лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует увеличить объем перевозок на 11% до 13 млн пассажиров. Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор перевозчика Дмитрий Тыщук. По его словам, достичь этих показателей компания намерена за счет повышения интенсивности эксплуатации парка воздушных судов (ВС) и открытия новых направлений. В 2022 г. «Победа», по словам топ-менеджера, перевезла 11,7 млн пассажиров.

Как сообщали «Ведомости» 13 января, российские авиакомпании в 2022 г. перевезли 95,1 млн пассажиров, что на 14% ниже показателей 2021 г. Из них, по словам источника, знакомого со статистикой Росавиации, на международные воздушные линии пришлось около 16 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных