«Победа» хочет в 2023 году нарастить перевозки до 13 млн пассажиров

В 2023 г. лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует увеличить объем перевозок на 11% до 13 млн пассажиров. Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор перевозчика Дмитрий Тыщук. По его словам, достичь этих показателей компания намерена за счет повышения интенсивности эксплуатации парка воздушных судов (ВС) и открытия новых направлений. В 2022 г. «Победа», по словам топ-менеджера, перевезла 11,7 млн пассажиров.