«Победа» хочет в 2023 году нарастить перевозки до 13 млн пассажиров

«Победа» хочет в 2023 году нарастить перевозки до 13 млн пассажировДля этого лоукостер откроет новые направления и будет более интенсивно эксплуатировать флот
В 2023 г. лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») планирует увеличить объем перевозок на 11% до 13 млн пассажиров. Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор перевозчика Дмитрий Тыщук. По его словам, достичь этих показателей компания намерена за счет повышения интенсивности эксплуатации парка воздушных судов (ВС) и открытия новых направлений. В 2022 г. «Победа», по словам топ-менеджера, перевезла 11,7 млн пассажиров.
Как сообщали «Ведомости» 13 января, российские авиакомпании в 2022 г. перевезли 95,1 млн пассажиров, что на 14% ниже показателей 2021 г. Из них, по словам источника, знакомого со статистикой Росавиации, на международные воздушные линии пришлось около 16 млн человек.
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