Минсельхоз предлагает повысить экспортную пошлину на сою в 2,5 раза

Минсельхоз уже в 2023 г. может выйти с инициативой об увеличении экспортной пошлины на бобы сои с текущих 20 до 50%. Об этом заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании с крупнейшими переработчиками масличных 18 января, рассказали «Ведомостям» два его участника. Там, в частности, присутствовали представители ГК «Содружество», ГК «Русагро», ГК «Эфко» и проч. «Запретительная ставка» может вступить в силу в 2025 г., ссылаются на слова Лут собеседники «Ведомостей».