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Минсельхоз предлагает повысить экспортную пошлину на сою в 2,5 раза

Это должно стимулировать инвесторов развивать производство на Дальнем Востоке
Алексей Полухин
Экспортная пошлина на сою была введена в конце декабря 2020 г. для предотвращения роста стоимости продуктов ее переработки / PIXABAY

Минсельхоз уже в 2023 г. может выйти с инициативой об увеличении экспортной пошлины на бобы сои с текущих 20 до 50%. Об этом заявила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на совещании с крупнейшими переработчиками масличных 18 января, рассказали «Ведомостям» два его участника. Там, в частности, присутствовали представители ГК «Содружество», ГК «Русагро», ГК «Эфко» и проч. «Запретительная ставка» может вступить в силу в 2025 г., ссылаются на слова Лут собеседники «Ведомостей».

Представитель Минсельхоза на запрос «Ведомостей» не ответил. Но информацию о таком совещании и его повестке подтвердил представитель Масложирового союза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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