Правительство установит приоритет для лесных грузов на железной дороге

Правительство установит приоритет для лесных грузов на железной дорогеЭто должно помочь экспортерам в условиях действующих ограничений
Правительство поддержит предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК), у которых есть сырьевая база и мощности по переработке. Для них будет установлена приоритетность перевозок продукции по железной дороге, сообщила 18 января профильный вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.
Представитель Абрамченко пояснил «Ведомостям», что Минпромторг, Минтранс и РЖД сейчас прорабатывают эту инициативу по поручению вице-премьера. В частности, обсуждается внесение изменений во Временные правила определения очередности перевозок грузов, добавил он.
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