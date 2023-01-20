Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

«Фосагро» просит скорректировать экспортную пошлину на удобрения

Действующий механизм не позволит обеспечить плановые доходы бюджета
Василий Милькин Надежда Синцова
Компания просит определить допустимый уровень рентабельности сверх операционных издержек «как базового параметра для изъятия сверхдоходов» / Ведомости

Компания «Фосагро», крупнейший в РФ производитель фосфорных удобрений, предложила скорректировать параметры экспортной пошлины, снизив цену отсечения для азотных и калийных удобрений. Об этом 19 января сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их данным, гендиректор «Фосагро» Михаил Рыбников в декабре 2022 г. обратился с таким письмом к президенту РФ Владимиру Путину и тот поручил правительству рассмотреть предложение компании.

Экспортная пошлина на удобрения в размере 23,5% действует с 1 января по 31 декабря 2023 г. Пошлина применяется в том случае, если цены на мировых рынках превышают установленный правительством РФ уровень – так называемую цену отсечения. Для всех видов удобрений был установлен единый порог – $450 за 1 т. При цене удобрений до $450 за 1 т ставка пошлины будет нулевой.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных