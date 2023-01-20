«Фосагро» просит скорректировать экспортную пошлину на удобрения

«Фосагро» просит скорректировать экспортную пошлину на удобренияДействующий механизм не позволит обеспечить плановые доходы бюджета
Компания «Фосагро», крупнейший в РФ производитель фосфорных удобрений, предложила скорректировать параметры экспортной пошлины, снизив цену отсечения для азотных и калийных удобрений. Об этом 19 января сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их данным, гендиректор «Фосагро» Михаил Рыбников в декабре 2022 г. обратился с таким письмом к президенту РФ Владимиру Путину и тот поручил правительству рассмотреть предложение компании.
Экспортная пошлина на удобрения в размере 23,5% действует с 1 января по 31 декабря 2023 г. Пошлина применяется в том случае, если цены на мировых рынках превышают установленный правительством РФ уровень – так называемую цену отсечения. Для всех видов удобрений был установлен единый порог – $450 за 1 т. При цене удобрений до $450 за 1 т ставка пошлины будет нулевой.