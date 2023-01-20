«Фосагро» просит скорректировать экспортную пошлину на удобрения

Экспортная пошлина на удобрения в размере 23,5% действует с 1 января по 31 декабря 2023 г. Пошлина применяется в том случае, если цены на мировых рынках превышают установленный правительством РФ уровень – так называемую цену отсечения. Для всех видов удобрений был установлен единый порог – $450 за 1 т. При цене удобрений до $450 за 1 т ставка пошлины будет нулевой.