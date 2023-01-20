«Победа» вытащила из бермудского реестра 40% своего парка

«Победа» вытащила из бермудского реестра 40% своего паркаДругие перевозчики пойдут на «дебермудизацию» при наличии средств на выкуп самолетов
Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») снял с учета на Бермудских островах (дерегистрировал) 17 из 41 имеющегося у него в парке Boeing 737–800, тем самым избавив эти самолеты от двойной регистрации. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор авиакомпании Дмитрий Тыщук. Теперь у этих воздушных судов (ВС) осталась только российская прописка.
По словам Тыщука, дебермудизация была проведена на основании заявления собственников ВС «по праву, которое применяется авиационными властями Бермуд, и в соответствии с договорами лизинга». «Интерес [к переводу в российский реестр] есть у лизинговых компаний, потому что это дает возможность получать платежи в рублях. Им выгодно, чтобы этот бизнес продолжал работать», – отметил Тыщук.
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