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«Победа» вытащила из бермудского реестра 40% своего парка

Другие перевозчики пойдут на «дебермудизацию» при наличии средств на выкуп самолетов
Инна Сидоркова
Российские авиакомпании прислушались к рекомендациям Росавиации о переводе самолетов в отечественную юрисдикцию / Гавриил Григоров / ТАСС

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») снял с учета на Бермудских островах (дерегистрировал) 17 из 41 имеющегося у него в парке Boeing 737–800, тем самым избавив эти самолеты от двойной регистрации. Об этом рассказал «Ведомостям» гендиректор авиакомпании Дмитрий Тыщук. Теперь у этих воздушных судов (ВС) осталась только российская прописка.

По словам Тыщука, дебермудизация была проведена на основании заявления собственников ВС «по праву, которое применяется авиационными властями Бермуд, и в соответствии с договорами лизинга». «Интерес [к переводу в российский реестр] есть у лизинговых компаний, потому что это дает возможность получать платежи в рублях. Им выгодно, чтобы этот бизнес продолжал работать», – отметил Тыщук.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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