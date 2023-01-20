«Победа» вытащила из бермудского реестра 40% своего парка

По словам Тыщука, дебермудизация была проведена на основании заявления собственников ВС «по праву, которое применяется авиационными властями Бермуд, и в соответствии с договорами лизинга». «Интерес [к переводу в российский реестр] есть у лизинговых компаний, потому что это дает возможность получать платежи в рублях. Им выгодно, чтобы этот бизнес продолжал работать», – отметил Тыщук.