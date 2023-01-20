Социальные сети могут попасть под новый антимонопольный пакет наравне с маркетплейсами

Социальные сети могут попасть под новый антимонопольный пакет наравне с маркетплейсамиНовое регулирование может коснуться зарубежных платформ и российских сервисов «Яндекса» и «В контакте»
ФАС предложила включить регулирование соцсетей и поисковиков в так называемый пятый антимонопольный пакет, который должен предотвратить монополизацию рынка онлайн-платформ. Это следует из письма замруководителя службы Сергея Пузыревского, направленного в заинтересованные ведомства, включая Минцифры и Минэкономразвития. Получение документа подтвердил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.
Первоначальную версию проекта поправок к закону «О защите конкуренции», регламентирующих работу маркетплейсов и агрегаторов, в Госдуму внесло летом правительство, в ноябре она прошла первое чтение нижней палаты парламента.
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