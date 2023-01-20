Социальные сети могут попасть под новый антимонопольный пакет наравне с маркетплейсами

ФАС предложила включить регулирование соцсетей и поисковиков в так называемый пятый антимонопольный пакет, который должен предотвратить монополизацию рынка онлайн-платформ. Это следует из письма замруководителя службы Сергея Пузыревского, направленного в заинтересованные ведомства, включая Минцифры и Минэкономразвития. Получение документа подтвердил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.