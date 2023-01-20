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Социальные сети могут попасть под новый антимонопольный пакет наравне с маркетплейсами

Новое регулирование может коснуться зарубежных платформ и российских сервисов «Яндекса» и «В контакте»
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Под предложенное ФАС регулирование могут попасть едва ли не все крупные онлайн-платформы / Андрей Гордеев / Ведомости

ФАС предложила включить регулирование соцсетей и поисковиков в так называемый пятый антимонопольный пакет, который должен предотвратить монополизацию рынка онлайн-платформ. Это следует из письма замруководителя службы Сергея Пузыревского, направленного в заинтересованные ведомства, включая Минцифры и Минэкономразвития. Получение документа подтвердил первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

Первоначальную версию проекта поправок к закону «О защите конкуренции», регламентирующих работу маркетплейсов и агрегаторов, в Госдуму внесло летом правительство, в ноябре она прошла первое чтение нижней палаты парламента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных