Россия в 2022 году утроила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай

Россия увеличила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай в 2022 г. в 3 раза до 2,3 млн т, на столько же вырос вывоз этой продукции и в денежном выражении – до $1,34 млрд. Это следует из статистики Главного таможенного управления Китая, опубликованной 20 января. Основная товарная позиция в поставках в КНР – сляб, который применяется для выпуска плоского стального проката.