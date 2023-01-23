Россия в 2022 году утроила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай

Россия в 2022 году утроила экспорт стальных полуфабрикатов в КитайПоставки в 2023 году будут зависеть от курса рубля и спроса на сталь в России
Россия увеличила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай в 2022 г. в 3 раза до 2,3 млн т, на столько же вырос вывоз этой продукции и в денежном выражении – до $1,34 млрд. Это следует из статистики Главного таможенного управления Китая, опубликованной 20 января. Основная товарная позиция в поставках в КНР – сляб, который применяется для выпуска плоского стального проката.
Пик поставок стальных полуфабрикатов из России в КНР в 2022 г. пришелся на июль – октябрь (от 252 000 до 464 000 т в месяц). В ноябре и декабре поставки практически равнялись нулю, следует из статданных.
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