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Россия в 2022 году утроила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай

Поставки в 2023 году будут зависеть от курса рубля и спроса на сталь в России
Надежда Синцова
По словам международного трейдера, цены на российский сляб на базисе FOB Черное море составляли к концу года $450/т / Вадим Жернов / ТАСС

Россия увеличила экспорт стальных полуфабрикатов в Китай в 2022 г. в 3 раза до 2,3 млн т, на столько же вырос вывоз этой продукции и в денежном выражении – до $1,34 млрд. Это следует из статистики Главного таможенного управления Китая, опубликованной 20 января. Основная товарная позиция в поставках в КНР – сляб, который применяется для выпуска плоского стального проката.

Пик поставок стальных полуфабрикатов из России в КНР в 2022 г. пришелся на июль – октябрь (от 252 000 до 464 000 т в месяц). В ноябре и декабре поставки практически равнялись нулю, следует из статданных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных