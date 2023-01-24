Объем грузовых автоперевозок в 2022 году вырос на 1% в годовом выражении

Объем грузовых автоперевозок в 2022 году вырос на 1% в годовом выраженииТеперь участники рынка опасаются оттока грузовой базы к конкурентам из соседних государств
Для всех участников логистической отрасли 2022 год оказался крайне непростым. Рынок грузовых автоперевозок пережил серьезные колебания, связанные с геополитическими изменениями. Введение западных санкций привело к ограничению поставок широкой номенклатуры товаров в Россию, запрету российским перевозчикам осуществлять свою деятельность в Европе. А случившаяся осенью мобилизация – к дефициту водителей и оттоку сотрудников в смежных сферах. Несмотря на трудности, отрасль пока устойчива, но остаются существенные риски из-за нестабильного спроса на перевозки и значительного увеличения затрат на эксплуатацию транспортных средств.
«Ведомости» разбирались в том, как автоперевозчикам удалось пережить прошлый год без значительных потерь, а также какие вызовы стоят перед игроками рынка в будущем.