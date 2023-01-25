Экспортные цены на продукцию российских сталеваров резко выросли

Цены на экспортный горячекатаный стальной рулон из России за неделю с 16 по 20 января 2023 г. выросли на 10% до $660/т на базисе FOB Черное море. Также увеличились цены и на российские экспортные слябы – на 11% до $602/т. Об этом сообщается в обзоре отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) от 23 января. MMI является поставщиком информации для расчета акциза на сталь для ФАС и мониторинга рынка для Минфина РФ.