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Экспортные цены на продукцию российских сталеваров резко выросли

Это произошло на фоне усиления спроса в Турции и слабого рубля
Надежда Синцова
Андрей Гордеев / Ведомости

Цены на экспортный горячекатаный стальной рулон из России за неделю с 16 по 20 января 2023 г. выросли на 10% до $660/т на базисе FOB Черное море. Также увеличились цены и на российские экспортные слябы – на 11% до $602/т. Об этом сообщается в обзоре отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI) от 23 января. MMI является поставщиком информации для расчета акциза на сталь для ФАС и мониторинга рынка для Минфина РФ.

Цены на горячекатаный рулон и сляб на этом уровне подтвердили «Ведомостям» еще два международных трейдера. Один из них уточнил, что котировки сляба находятся на уровне $595–600/т FOB Черное море.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных