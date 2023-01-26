Прибрежный вылов трески на севере России вырос на четверть

Прибрежный вылов трески на севере России вырос на четвертьРанее добыча этой рыбы сокращалась из-за претензий со стороны пограничной службы ФСБ
Объем добычи трески при прибрежном лове в Северном бассейне (включает Баренцево море, части Норвежского, Гренландского и Карского морей, а также прилегающие районы Северного Ледовитого океана) по итогам 2022 г. составил 29 900 т, что на 24,6% превышает показатели предыдущего года. Такие данные предоставило «Ведомостям» Росрыболовство. Вылов всех тресковых (включает также пикшу, налима и проч.) в целом тоже увеличился на 17,8% до 37 600 т.
Добыча этой продукции, таким образом, восстановилась до уровня 2020 г. В позапрошлом году вылов, наоборот, падал – на 11,9% (до 31 900 т) для тресковых и на 16,9% (до 25 000 т) конкретно для трески. Это случилась из-за претензий пограничной службы ФСБ, после которых ряд компаний еще два года назад отказались подавать заявки на прибрежное рыболовство, указывает гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.
Тогда служба пригрозила рыбакам штрафами в размере 200–300% от стоимости улова в случае доставки товара в обработанном виде, в том числе после потрошения и обезглавливания. Пограничники настаивали, что при прибрежном рыболовстве добытчики обязаны доставлять рыбу в российские порты в живом, свежем или охлажденном виде. Но выполнить их требования, по словам Древетняка, конкретно в Северном бассейне невозможно, так как от района промысла до порта путь занимает минимум двое суток. Без обработки рыба испортится, объясняет эксперт. Причем на Дальнем Востоке такой проблемы не было, так как там компании успевали довезти улов в течение суток, а при промышленной добыче допускается глубокая переработка рыбной продукции.