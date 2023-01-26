Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Прибрежный вылов трески на севере России вырос на четверть

Ранее добыча этой рыбы сокращалась из-за претензий со стороны пограничной службы ФСБ
Алексей Полухин
Прибрежный вылов трески на севере России увеличился после внесения изменений в закон «О рыболовстве» / Лев Федосеев / ТАСС

Объем добычи трески при прибрежном лове в Северном бассейне (включает Баренцево море, части Норвежского, Гренландского и Карского морей, а также прилегающие районы Северного Ледовитого океана) по итогам 2022 г. составил 29 900 т, что на 24,6% превышает показатели предыдущего года. Такие данные предоставило «Ведомостям» Росрыболовство. Вылов всех тресковых (включает также пикшу, налима и проч.) в целом тоже увеличился на 17,8% до 37 600 т.

Добыча этой продукции, таким образом, восстановилась до уровня 2020 г. В позапрошлом году вылов, наоборот, падал – на 11,9% (до 31 900 т) для тресковых и на 16,9% (до 25 000 т) конкретно для трески. Это случилась из-за претензий пограничной службы ФСБ, после которых ряд компаний еще два года назад отказались подавать заявки на прибрежное рыболовство, указывает гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

Тогда служба пригрозила рыбакам штрафами в размере 200–300% от стоимости улова в случае доставки товара в обработанном виде, в том числе после потрошения и обезглавливания. Пограничники настаивали, что при прибрежном рыболовстве добытчики обязаны доставлять рыбу в российские порты в живом, свежем или охлажденном виде. Но выполнить их требования, по словам Древетняка, конкретно в Северном бассейне невозможно, так как от района промысла до порта путь занимает минимум двое суток. Без обработки рыба испортится, объясняет эксперт. Причем на Дальнем Востоке такой проблемы не было, так как там компании успевали довезти улов в течение суток, а при промышленной добыче допускается глубокая переработка рыбной продукции.

Вы видите 42% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных