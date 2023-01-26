Прибрежный вылов трески на севере России вырос на четверть

Тогда служба пригрозила рыбакам штрафами в размере 200–300% от стоимости улова в случае доставки товара в обработанном виде, в том числе после потрошения и обезглавливания. Пограничники настаивали, что при прибрежном рыболовстве добытчики обязаны доставлять рыбу в российские порты в живом, свежем или охлажденном виде. Но выполнить их требования, по словам Древетняка, конкретно в Северном бассейне невозможно, так как от района промысла до порта путь занимает минимум двое суток. Без обработки рыба испортится, объясняет эксперт. Причем на Дальнем Востоке такой проблемы не было, так как там компании успевали довезти улов в течение суток, а при промышленной добыче допускается глубокая переработка рыбной продукции.