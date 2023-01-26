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Экспорт угля через порты Северо-Запада России вырос на треть

Высокие цены позволяют везти топливо в Азию вокруг Европы
Василий Милькин Александр Волобуев Надежда Синцова
Андрей Гордеев / Ведомости

Перевозки угля на экспорт по железной дороге в направлении портов Северо-Запада России выросли за первые 24 дня января 2023 г. на 32,9% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил на брифинге 25 января заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило. Данных по объему вывоза угля он не привел.

Шило отметил, что рост перевозок начался еще в конце 2022 г. По словам топ-менеджера, в III–IV квартале прошлого года отечественные угольные компании смогли решить логистические сложности, связанные с поиском судов и выбором оптимальных точек поставок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных