Экспорт угля через порты Северо-Запада России вырос на треть

Экспорт угля через порты Северо-Запада России вырос на третьВысокие цены позволяют везти топливо в Азию вокруг Европы
Перевозки угля на экспорт по железной дороге в направлении портов Северо-Запада России выросли за первые 24 дня января 2023 г. на 32,9% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил на брифинге 25 января заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило. Данных по объему вывоза угля он не привел.
Шило отметил, что рост перевозок начался еще в конце 2022 г. По словам топ-менеджера, в III–IV квартале прошлого года отечественные угольные компании смогли решить логистические сложности, связанные с поиском судов и выбором оптимальных точек поставок.
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