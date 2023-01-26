Экспорт угля через порты Северо-Запада России вырос на треть

Перевозки угля на экспорт по железной дороге в направлении портов Северо-Запада России выросли за первые 24 дня января 2023 г. на 32,9% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил на брифинге 25 января заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило. Данных по объему вывоза угля он не привел.