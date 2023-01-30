Свиноводы к 2025 году должны будут сами выращивать более половины необходимого для отрасли зерна

Россия достигла самообеспеченности свининой еще в 2018 г., тогда объем потребления достиг 3,74 млн т. По предварительным данным НСС, этот показатель в прошлом году вырос до 4,37 млн т. При этом объем производства, согласно прогнозу союза, будет увеличиваться еще три года – с 5,28 млн т в живом весе в 2022 г. до 6,03 млн т в 2025 г. После этого рост прекратится, поскольку завершится строительство свинокомплексов, на которые еще в 2018 г. были выданы инвестиционные кредиты, сказано в прогнозе НСС. Представитель «Русагро» (в 2021 г. заняла 4-е место по объему выпуска свинины) утверждает, что производство будет увеличиваться еще 1–2 года, затем оно остановится, так как инвестиции в новые мощности не окупаются.