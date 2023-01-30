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Свиноводы к 2025 году должны будут сами выращивать более половины необходимого для отрасли зерна

Это позволит им сохранить рентабельность бизнеса
Алексей Полухин
В этом году рынок свинины может пережить свой первый кризис перепроизводства / Freepik

К 2025 г. свиноводческим предприятиям надо будет обеспечивать более 50% потребности зерна собственным урожаем. Это необходимо для сохранения конкурентоспособности в отрасли на фоне перенасыщения рынка, сказано в прогнозе Национального союза свиноводов (НСС), с которым ознакомились «Ведомости». Там также говорится, что компании должны будут еще и на 100% производить убой животных, а также глубокую переработку мяса.

Россия достигла самообеспеченности свининой еще в 2018 г., тогда объем потребления достиг 3,74 млн т. По предварительным данным НСС, этот показатель в прошлом году вырос до 4,37 млн т. При этом объем производства, согласно прогнозу союза, будет увеличиваться еще три года – с 5,28 млн т в живом весе в 2022 г. до 6,03 млн т в 2025 г. После этого рост прекратится, поскольку завершится строительство свинокомплексов, на которые еще в 2018 г. были выданы инвестиционные кредиты, сказано в прогнозе НСС. Представитель «Русагро» (в 2021 г. заняла 4-е место по объему выпуска свинины) утверждает, что производство будет увеличиваться еще 1–2 года, затем оно остановится, так как инвестиции в новые мощности не окупаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных