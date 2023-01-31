Экспорт железной руды в Европу из России в 2022 году упал в четыре раза

Экспорт железной руды в Европу из России в 2022 году упал в четыре разаПокупатели сократили закупки, несмотря на отсутствие санкций
Объем экспорта железорудного концентрата и окатышей из России в Европу сократился в 2022 г. в 4 раза до 2,9 млн т. Об этом свидетельствуют расчеты отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI; является поставщиком информации для расчета акциза на сталь для ФАС и мониторинга рынка для Минфина РФ), предоставленные «Ведомостям».
Вывоз концентрата упал в 8,5 раза до 0,2 млн т, а окатышей – в 3,7 раза до 2,7 млн т. Экспорт железорудной продукции снизился даже несмотря на то, что российское сырье, которое используется в производстве стали, не подпало в 2022 г. под санкции ЕС. Но экспорт в Европу премиального железорудного продукта – горячебрикетированного железа (ГБЖ) – уменьшился менее значительно: лишь на 7% до 2,5 млн т.
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