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Экспорт железной руды в Европу из России в 2022 году упал в четыре раза

Покупатели сократили закупки, несмотря на отсутствие санкций
Надежда Синцова
Экспорт железорудного сырья (ЖРС) на восток может сдерживаться ростом стоимости перевозок, большими расстояниями и высоким курсом рубля при относительно низких ценах на поставляемое сырье / Донат Сорокин / ТАСС

Объем экспорта железорудного концентрата и окатышей из России в Европу сократился в 2022 г. в 4 раза до 2,9 млн т. Об этом свидетельствуют расчеты отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI; является поставщиком информации для расчета акциза на сталь для ФАС и мониторинга рынка для Минфина РФ), предоставленные «Ведомостям».

Вывоз концентрата упал в 8,5 раза до 0,2 млн т, а окатышей – в 3,7 раза до 2,7 млн т. Экспорт железорудной продукции снизился даже несмотря на то, что российское сырье, которое используется в производстве стали, не подпало в 2022 г. под санкции ЕС. Но экспорт в Европу премиального железорудного продукта – горячебрикетированного железа (ГБЖ) – уменьшился менее значительно: лишь на 7% до 2,5 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных