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Портовиков не устроили планы РЖД по замедлению модернизации БАМа и Транссиба

Это может помешать и планам Альберта Авдоляна по развитию угольных и портовых активов
Ксения Потаева
Ванинский порт является одним из крупнейших пунктов вывоза российского угля на экспорт / Юрий Смитюк / ТАСС

Ассоциация морских торговых портов (АМТП) предложила альтернативный вариант реализации второго этапа расширения Восточного полигона (БАМ и Транссиб) РЖД. Соответствующее письмо с отзывом было направлено в Минтранс в середине января 2023 г. «Ведомости» ознакомились с документом.

Согласно паспорту действующего проекта расширения Восточного полигона, второй этап предполагает строительство 263 объектов и увеличение провозной способности в 2024 г. до 180 млн т со 158 млн т по итогам 2022 г. В течение 2023 г. в рамках проекта должно быть построено 138 объектов и перевезено 173 млн т грузов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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