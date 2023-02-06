Портовиков не устроили планы РЖД по замедлению модернизации БАМа и Транссиба

Портовиков не устроили планы РЖД по замедлению модернизации БАМа и ТранссибаЭто может помешать и планам Альберта Авдоляна по развитию угольных и портовых активов
Ассоциация морских торговых портов (АМТП) предложила альтернативный вариант реализации второго этапа расширения Восточного полигона (БАМ и Транссиб) РЖД. Соответствующее письмо с отзывом было направлено в Минтранс в середине января 2023 г. «Ведомости» ознакомились с документом.
Согласно паспорту действующего проекта расширения Восточного полигона, второй этап предполагает строительство 263 объектов и увеличение провозной способности в 2024 г. до 180 млн т со 158 млн т по итогам 2022 г. В течение 2023 г. в рамках проекта должно быть построено 138 объектов и перевезено 173 млн т грузов.
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