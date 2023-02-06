Портовиков не устроили планы РЖД по замедлению модернизации БАМа и Транссиба

Согласно паспорту действующего проекта расширения Восточного полигона, второй этап предполагает строительство 263 объектов и увеличение провозной способности в 2024 г. до 180 млн т со 158 млн т по итогам 2022 г. В течение 2023 г. в рамках проекта должно быть построено 138 объектов и перевезено 173 млн т грузов.