Птицефабрикам могут разрешить вакцинацию от птичьего гриппа

Об этом говорится в письме организации своим участникам от 30 января, его копия есть в распоряжении «Ведомостей». Там сказано, что сама стратегия была разработана по поручению департамента ветеринарии Минсельхоза по итогам совещания, которое прошло 13 января. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева подлинность этого документа подтвердила, добавив, что он находится в разработке. Представители Минсельхоза и Россельхознадзора на запросы не ответили.