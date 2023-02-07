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Птицефабрикам могут разрешить вакцинацию от птичьего гриппа

Это может привести к проблемам с экспортом продукции
Алексей Полухин
Максим Стулов / Ведомости

Росптицесоюз (по его данным, объединяет птицеводческие предприятия, обеспечивающие 80% промышленного производства яиц и мяса) разработал и направил в Минсельхоз проект стратегии вакцинации поголовья промышленных птицефабрик от высокопатогенного птичьего гриппа (ВПГ, грипп с повышенной тяжестью и легко распространяющийся от больной особи к здоровой).

Об этом говорится в письме организации своим участникам от 30 января, его копия есть в распоряжении «Ведомостей». Там сказано, что сама стратегия была разработана по поручению департамента ветеринарии Минсельхоза по итогам совещания, которое прошло 13 января. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева подлинность этого документа подтвердила, добавив, что он находится в разработке. Представители Минсельхоза и Россельхознадзора на запросы не ответили.

Вакцинацию планируется проводить на добровольной основе и только на территории тех субъектов России, где были зарегистрированы вспышки заболевания, уточняет источник «Ведомостей» в Росптицесоюзе. К примеру, в 2022 г. таких регионов было 17, среди них Хабаровский и Ставропольский край, Самарская, Саратовская, Рязанская область и проч. На птицефабриках, на которых применяется вакцина, ветеринары должны будут также проводить обязательную ежемесячную проверку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных