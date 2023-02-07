Птицефабрикам могут разрешить вакцинацию от птичьего гриппа

Птицефабрикам могут разрешить вакцинацию от птичьего гриппаЭто может привести к проблемам с экспортом продукции
Росптицесоюз (по его данным, объединяет птицеводческие предприятия, обеспечивающие 80% промышленного производства яиц и мяса) разработал и направил в Минсельхоз проект стратегии вакцинации поголовья промышленных птицефабрик от высокопатогенного птичьего гриппа (ВПГ, грипп с повышенной тяжестью и легко распространяющийся от больной особи к здоровой).
Об этом говорится в письме организации своим участникам от 30 января, его копия есть в распоряжении «Ведомостей». Там сказано, что сама стратегия была разработана по поручению департамента ветеринарии Минсельхоза по итогам совещания, которое прошло 13 января. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева подлинность этого документа подтвердила, добавив, что он находится в разработке. Представители Минсельхоза и Россельхознадзора на запросы не ответили.
Вакцинацию планируется проводить на добровольной основе и только на территории тех субъектов России, где были зарегистрированы вспышки заболевания, уточняет источник «Ведомостей» в Росптицесоюзе. К примеру, в 2022 г. таких регионов было 17, среди них Хабаровский и Ставропольский край, Самарская, Саратовская, Рязанская область и проч. На птицефабриках, на которых применяется вакцина, ветеринары должны будут также проводить обязательную ежемесячную проверку.