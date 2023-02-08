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Суд разрешил «Яндексу» использовать слово «афиша»

Роспатент теперь должен восстановить регистрацию товарного знака «Яндекс Афиша»
Дмитрий Игнатьев
Евгений Разумный / Ведомости

Суд по интеллектуальным правам (СИП) 7 февраля 2023 г. отменил решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 2020 г. о признании регистрации товарного знака (ТЗ) «Яндекс Афиша» недействительной. Роспатент будет обязан ее восстановить, после того как будет выпущено решение суда.

Истцом по делу выступило ООО «Яндекс» – российское юрлицо компании «Яндекс». В качестве третьего лица к делу было привлечено ООО «Компания Афиша» (принадлежит «дочке» «Сбера» – «Сберинтертейменту»), которое владеет правами на товарный знак «Афиша» с 2001 г. (всего 42 класса услуг). А в качестве иного лица – Роспатент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных