Суд разрешил «Яндексу» использовать слово «афиша»

Суд по интеллектуальным правам (СИП) 7 февраля 2023 г. отменил решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 2020 г. о признании регистрации товарного знака (ТЗ) «Яндекс Афиша» недействительной. Роспатент будет обязан ее восстановить, после того как будет выпущено решение суда.