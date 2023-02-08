Суд разрешил «Яндексу» использовать слово «афиша»Роспатент теперь должен восстановить регистрацию товарного знака «Яндекс Афиша»
Суд по интеллектуальным правам (СИП) 7 февраля 2023 г. отменил решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 2020 г. о признании регистрации товарного знака (ТЗ) «Яндекс Афиша» недействительной. Роспатент будет обязан ее восстановить, после того как будет выпущено решение суда.
Истцом по делу выступило ООО «Яндекс» – российское юрлицо компании «Яндекс». В качестве третьего лица к делу было привлечено ООО «Компания Афиша» (принадлежит «дочке» «Сбера» – «Сберинтертейменту»), которое владеет правами на товарный знак «Афиша» с 2001 г. (всего 42 класса услуг). А в качестве иного лица – Роспатент.
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