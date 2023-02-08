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Оснащение Superjet российскими двигателями будет сопоставимо с остаточной стоимостью самолета

Целесообразность этого шага в свете подготовки SSJ New остается под вопросом
Инна Сидоркова
Работы по изготовлению опытных экземпляров SSJ New с двигателями ПД-8 планируется выполнить в 2022 и 2023 гг. / Максим Стулов / Ведомости

Замена франко-российских двигателей SaM146 на самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) на отечественные ПД-8, включая стоимость самих турбин, сопоставима с остаточной стоимостью этого самолета. Об этом сказал «Ведомостям» глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2023.

Технически ремоторизацию SSJ100 реализовать возможно, нерешенные вопросы с авиакомпаниями и государством – экономические, подчеркнул глава ОАК. В частности, это «значительная стоимость» новых ПД-8, сказал он. «Поэтому при остаточной стоимости самолета, к примеру, в 500 млн руб. нужно будет на сопоставимую сумму – если не больше – купить еще и новые комплектующие», – пояснил Слюсарь. Авиакомпании хотят, чтобы в России научились делать капитальный ремонт SaM146, отметил он. Сейчас российские специалисты, по его словам, работают над освоением так называемой горячей части (газогенератора) этого двигателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных