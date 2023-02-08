Оснащение Superjet российскими двигателями будет сопоставимо с остаточной стоимостью самолета

Технически ремоторизацию SSJ100 реализовать возможно, нерешенные вопросы с авиакомпаниями и государством – экономические, подчеркнул глава ОАК. В частности, это «значительная стоимость» новых ПД-8, сказал он. «Поэтому при остаточной стоимости самолета, к примеру, в 500 млн руб. нужно будет на сопоставимую сумму – если не больше – купить еще и новые комплектующие», – пояснил Слюсарь. Авиакомпании хотят, чтобы в России научились делать капитальный ремонт SaM146, отметил он. Сейчас российские специалисты, по его словам, работают над освоением так называемой горячей части (газогенератора) этого двигателя.