«Лукойл» получит 50% в экспортном проекте на шельфе Казахстана

В начале февраля 2023 г. минэнерго Казахстана и «Казмунайгаз» подписали контракт на добычу углеводородного сырья на участке недр Каламкас-море, Хазар, Ауэзов («Ведомости» писали об этом 6 февраля). В сообщении министерства отмечалось, что «Лукойл» выбран стратегическим партнером «Казмунайгаза». Реализация проекта предполагает уплату «подписного бонуса» в $32 млн и привлечение прямых инвестиций на сумму более $6 млрд, говорилось в релизе. Других участников в проекте, согласно подписанным документам, не предполагается.