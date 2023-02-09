«Лукойл» получит 50% в экспортном проекте на шельфе Казахстана

«Лукойл» получит 50% в экспортном проекте на шельфе КазахстанаКомпании выгодно наращивать добычу нефти за рубежом из-за санкций
«Ведомости» выяснили подробности вхождения «Лукойла» в совместный проект с казахстанской госкомпанией «Казмунайгаз» по разработке трех крупных месторождений углеводородов на шельфе Каспийского моря. Доли в проекте, по словам представителя «Казмунайгаза», распределятся 50 на 50, т. е. он будет паритетным.
В начале февраля 2023 г. минэнерго Казахстана и «Казмунайгаз» подписали контракт на добычу углеводородного сырья на участке недр Каламкас-море, Хазар, Ауэзов («Ведомости» писали об этом 6 февраля). В сообщении министерства отмечалось, что «Лукойл» выбран стратегическим партнером «Казмунайгаза». Реализация проекта предполагает уплату «подписного бонуса» в $32 млн и привлечение прямых инвестиций на сумму более $6 млрд, говорилось в релизе. Других участников в проекте, согласно подписанным документам, не предполагается.