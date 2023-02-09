Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

«Лукойл» получит 50% в экспортном проекте на шельфе Казахстана

Компании выгодно наращивать добычу нефти за рубежом из-за санкций
Василий Милькин Дарья Савенкова
Анатолий Устиненко / ТАСС

«Ведомости» выяснили подробности вхождения «Лукойла» в совместный проект с казахстанской госкомпанией «Казмунайгаз» по разработке трех крупных месторождений углеводородов на шельфе Каспийского моря. Доли в проекте, по словам представителя «Казмунайгаза», распределятся 50 на 50, т. е. он будет паритетным.

В начале февраля 2023 г. минэнерго Казахстана и «Казмунайгаз» подписали контракт на добычу углеводородного сырья на участке недр Каламкас-море, Хазар, Ауэзов («Ведомости» писали об этом 6 февраля). В сообщении министерства отмечалось, что «Лукойл» выбран стратегическим партнером «Казмунайгаза». Реализация проекта предполагает уплату «подписного бонуса» в $32 млн и привлечение прямых инвестиций на сумму более $6 млрд, говорилось в релизе. Других участников в проекте, согласно подписанным документам, не предполагается.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных