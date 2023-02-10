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Россия и Абхазия начали переговоры о создании криптовалютного хаба

Республика уже создает для этого законодательную базу
Михаил Кузнецов
Страны, которые не признали Абхазию, сейчас и не нужны России для построения отношений, считает Александр Бражников / Андрей Гордеев / Ведомости

Власти Абхазии и руководство Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) ведут переговоры о создании на территории республики IT-кластера для разработки цифровых решений. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент объединения Александр Бражников. Представитель форума Global Abkhazia (его курирует МИД республики) подтвердил факт начала переговоров и уточнил, что тема сотрудничества будет обсуждаться на специальном форуме 17 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных