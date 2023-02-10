Россия и Абхазия начали переговоры о создании криптовалютного хаба

Власти Абхазии и руководство Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) ведут переговоры о создании на территории республики IT-кластера для разработки цифровых решений. Об этом «Ведомостям» рассказал вице-президент объединения Александр Бражников. Представитель форума Global Abkhazia (его курирует МИД республики) подтвердил факт начала переговоров и уточнил, что тема сотрудничества будет обсуждаться на специальном форуме 17 мая.