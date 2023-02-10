Металлурги хотят фингарантий при заказе отечественного оборудования

Государственный научный центр ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина», участвующий в реализации планов Минпромторга по импортозамещению иностранного оборудования для металлургов, столкнулся с необходимостью привлечения финансовых гарантий при его проектировании. Об этом журналистам рассказал 8 февраля 2023 г. гендиректор ФГУПа Виктор Семенов.