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Металлурги хотят фингарантий при заказе отечественного оборудования

Компании привыкли к такому инструменту при работе с иностранными поставщиками
Надежда Синцова
Андрей Гордеев / Ведомости

Государственный научный центр ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина», участвующий в реализации планов Минпромторга по импортозамещению иностранного оборудования для металлургов, столкнулся с необходимостью привлечения финансовых гарантий при его проектировании. Об этом журналистам рассказал 8 февраля 2023 г. гендиректор ФГУПа Виктор Семенов.

«Для развития отечественного инжиниринга необходимо на федеральном уровне решать вопрос поддержки значимых для государства проектов в части выдачи инжиниринговым компаниям фингарантий», – отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных