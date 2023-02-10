Металлурги хотят фингарантий при заказе отечественного оборудования

Металлурги хотят фингарантий при заказе отечественного оборудованияКомпании привыкли к такому инструменту при работе с иностранными поставщиками
Государственный научный центр ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина», участвующий в реализации планов Минпромторга по импортозамещению иностранного оборудования для металлургов, столкнулся с необходимостью привлечения финансовых гарантий при его проектировании. Об этом журналистам рассказал 8 февраля 2023 г. гендиректор ФГУПа Виктор Семенов.
«Для развития отечественного инжиниринга необходимо на федеральном уровне решать вопрос поддержки значимых для государства проектов в части выдачи инжиниринговым компаниям фингарантий», – отметил он.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам