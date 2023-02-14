ГТЛК хочет продать 37 застрявших за границей самолетов Boeing и Airbus

По словам Лядова, всего в собственности этих трех зарубежных структур ГТЛК сейчас 74 самолета. Из них 37 воздушных судов (ВС) находятся в России и продолжают эксплуатироваться российскими авиакомпаниями. Еще 37 самолетов за рубежом и «частично заблокированы». Из них большая часть – это Boeing 777 и 737, среди неэксплуатируемых ВС также есть Airbus 321, 320 и 319, уточнил «Ведомостям» представитель ГТЛК. 90% заблокированных ВС, т. е. 33 машины, по словам Лядова, «физически находятся в Европе».