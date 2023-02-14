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ГТЛК хочет продать 37 застрявших за границей самолетов Boeing и Airbus

Переговоры ведутся с тремя потенциальными покупателями
Инна Сидоркова
Reuters

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) планирует продажу 37 «стоящих на бетоне» самолетов Boeing и Airbus, которые принадлежат ее зарубежным «дочкам». Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил гендиректор GTLK Europe Роман Лядов.

Лядов ранее входил и в советы директоров других иностранных структур ГТЛК – GTLK Asia и GTLK Middle East, но в августе – сентябре 2022 г. был вынужден покинуть их, сохранив пост гендиректора GTLK Europe. Эти три компании образуют зарубежную платформу ГТЛК для развития международного лизинга авиационного и водного транспорта GTLK Global Business. Под европейские санкции структуры ГТЛК подпали в апреле 2022 г. В августе того же года блокирующие санкции против зарубежных структур российской лизинговой компании ввели и США.

По словам Лядова, всего в собственности этих трех зарубежных структур ГТЛК сейчас 74 самолета. Из них 37 воздушных судов (ВС) находятся в России и продолжают эксплуатироваться российскими авиакомпаниями. Еще 37 самолетов за рубежом и «частично заблокированы». Из них большая часть – это Boeing 777 и 737, среди неэксплуатируемых ВС также есть Airbus 321, 320 и 319, уточнил «Ведомостям» представитель ГТЛК. 90% заблокированных ВС, т. е. 33 машины, по словам Лядова, «физически находятся в Европе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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