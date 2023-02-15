Российских рыбаков обяжут растаможивать суда в ЕАЭС

Сколько у российских рыбаков иностранных судов, точно неизвестно (весь российский рыбопромышленный флот насчитывает порядка 1500 единиц). Но, по данным Росрыболовства, такой флот, не сменивший статус иностранного товара, традиционно ведет деятельность за пределами 12-мильной зоны, где добывается до 95% российской рыбы. По итогам прошлого года местные компании выловили более 5 млн т водных биоресурсов. Сенников также добавляет, что у таких судов для получения разрешения на добычу есть возможность выбора таможенной процедуры. К примеру, суда, которые редко заходят в российские порты и в территориальные воды нашей страны (те же 12 миль от берега), обычно используют процедуры, которые не требуют оплаты пошлины и НДС (временный ввоз, транзит, ремонт на таможенной территории). В АСРФ затруднились подсчитать, какой объем средств для отрасли потребуется на таможенное оформления судов для внутреннего потребления.