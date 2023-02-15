Российских рыбаков обяжут растаможивать суда в ЕАЭС

Российских рыбаков обяжут растаможивать суда в ЕАЭСМинсельхоз разработал соответствующий законопроект
Минсельхоз планирует обязать рыбопромышленные компании провести растаможивание судов на территории ЕАЭС. Это следует из законопроекта, размещенного на сайте проектов нормативных актов. Без этой процедуры, которая предусматривает оплату владельцами судов 20% НДС и 5% госпошлины от стоимости каждой единицы флота, с 1 сентября 2023 г. перестанут выдавать разрешения на добычу водных ресурсов (из российской квоты во всем Мировом океане). Представитель Минсельхоза эту информацию подтвердил.
Новое требование затронет «практически все предприятия, осуществляющие морское рыболовство», говорится в письме Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ, объединяет структуры Русской рыбопромышленной компании, «Русского краба» и ГК «Норебо») заместителю министра сельского хозяйства Максиму Увайдову. Заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников уточняет, что речь идет о судах, которые до сих пор не прошли процедуры декларирования и имеют иностранное происхождение. Они обслуживаются в зарубежных портах, а добытая в России рыба доставляется в отечественные порты транспортными кораблями после перегрузки в море.
Сколько у российских рыбаков иностранных судов, точно неизвестно (весь российский рыбопромышленный флот насчитывает порядка 1500 единиц). Но, по данным Росрыболовства, такой флот, не сменивший статус иностранного товара, традиционно ведет деятельность за пределами 12-мильной зоны, где добывается до 95% российской рыбы. По итогам прошлого года местные компании выловили более 5 млн т водных биоресурсов. Сенников также добавляет, что у таких судов для получения разрешения на добычу есть возможность выбора таможенной процедуры. К примеру, суда, которые редко заходят в российские порты и в территориальные воды нашей страны (те же 12 миль от берега), обычно используют процедуры, которые не требуют оплаты пошлины и НДС (временный ввоз, транзит, ремонт на таможенной территории). В АСРФ затруднились подсчитать, какой объем средств для отрасли потребуется на таможенное оформления судов для внутреннего потребления.