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Российских рыбаков обяжут растаможивать суда в ЕАЭС

Минсельхоз разработал соответствующий законопроект
Алексей Полухин
Юрий Смитюк / ТАСС

Минсельхоз планирует обязать рыбопромышленные компании провести растаможивание судов на территории ЕАЭС. Это следует из законопроекта, размещенного на сайте проектов нормативных актов. Без этой процедуры, которая предусматривает оплату владельцами судов 20% НДС и 5% госпошлины от стоимости каждой единицы флота, с 1 сентября 2023 г. перестанут выдавать разрешения на добычу водных ресурсов (из российской квоты во всем Мировом океане). Представитель Минсельхоза эту информацию подтвердил.

Новое требование затронет «практически все предприятия, осуществляющие морское рыболовство», говорится в письме Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ, объединяет структуры Русской рыбопромышленной компании, «Русского краба» и ГК «Норебо») заместителю министра сельского хозяйства Максиму Увайдову. Заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников уточняет, что речь идет о судах, которые до сих пор не прошли процедуры декларирования и имеют иностранное происхождение. Они обслуживаются в зарубежных портах, а добытая в России рыба доставляется в отечественные порты транспортными кораблями после перегрузки в море.

Сколько у российских рыбаков иностранных судов, точно неизвестно (весь российский рыбопромышленный флот насчитывает порядка 1500 единиц). Но, по данным Росрыболовства, такой флот, не сменивший статус иностранного товара, традиционно ведет деятельность за пределами 12-мильной зоны, где добывается до 95% российской рыбы. По итогам прошлого года местные компании выловили более 5 млн т водных биоресурсов. Сенников также добавляет, что у таких судов для получения разрешения на добычу есть возможность выбора таможенной процедуры. К примеру, суда, которые редко заходят в российские порты и в территориальные воды нашей страны (те же 12 миль от берега), обычно используют процедуры, которые не требуют оплаты пошлины и НДС (временный ввоз, транзит, ремонт на таможенной территории). В АСРФ затруднились подсчитать, какой объем средств для отрасли потребуется на таможенное оформления судов для внутреннего потребления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных