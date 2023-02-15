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Краболовы недовольны правилами создания новых заводов в рамках «квот под киль»

Но подавляющая часть инвестиций пойдет на строительство судов
Арина Литова Алексей Полухин Ксения Потаева Герман Костринский
Строительство судов в рамках второго этапа инвестквот планировалось начать уже в 2023 г., но сроки могут сдвинуть из-за непрекращающихся споров вокруг условий госпрограммы / Юрий Смитюк / ТАСС

Предприятия на Дальнем Востоке фактически будут лишены возможности строить инфраструктурные объекты в портах по итогам крабовых аукционов в рамках второго этапа программы «квоты под киль» из-за новых требований. Об этом «Ведомостям» заявили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ; входит 31 компания, на которую приходится четверть вылова морских биоресурсов в России).

В начале февраля 2023 г. на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru был опубликован разработанный Минсельхозом проект постановления правительства, содержащий требования к новым мощностям для переработки морских биоресурсов. В частности, они должны быть расположены не далее чем в 300 м от железнодорожных путей, иметь холодильное помещение вместимостью 25 000 т, а также имущественный комплекс по содержанию водных биоресурсов объемом не менее 200 т и контейнерную площадку не менее чем на 400 контейнеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных