Краболовы недовольны правилами создания новых заводов в рамках «квот под киль»

В начале февраля 2023 г. на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru был опубликован разработанный Минсельхозом проект постановления правительства, содержащий требования к новым мощностям для переработки морских биоресурсов. В частности, они должны быть расположены не далее чем в 300 м от железнодорожных путей, иметь холодильное помещение вместимостью 25 000 т, а также имущественный комплекс по содержанию водных биоресурсов объемом не менее 200 т и контейнерную площадку не менее чем на 400 контейнеров.