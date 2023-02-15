Эксперты придумали семь стратегий импортозамещения для России

Эксперты придумали семь стратегий импортозамещения для РоссииДля получения эффекта Минпромторг предлагает группировать сразу несколько подходов
НИУ ВШЭ вместе с РСПП, Институтом исследований и экспертизы ВЭБа и фондом «Сколково» выпустили аналитический доклад «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра». В нем исследователи предлагают рассмотреть семь стратегий импортозамещения для России, скомпонованных в три блока в зависимости от срока получения результатов. Этот доклад есть у «Ведомостей».
Исследователи определяют импортозамещение как «выращивание» отечественных производств, способных полностью или частично заменить импортные товары отечественной продукцией со схожим функционалом. Это сопровождается и изменением товарной структуры импорта.
Уровень использования импорта в российской экономике заметно снизился в начале 2000-х гг. за счет ценового преимущества, возникшего после девальвации рубля, но далее характеризовался существенной инерционностью, отмечается в докладе. В частности, доля импорта в конечном потреблении снизилась с 25% в 1999 г. до 21% в 2005 г. и оставалась на уровне чуть выше 20% в 2010-х гг.
Мотивации в современной российской политике импортозамещения принципиально отличаются от существовавших ранее, констатируют авторы документа. До 2014 г. основными мотивами были развитие условий для занятости, диверсификация экономики, технологическая модернизация, обеспечение догоняющего, а иногда и опережающего развития.
Введенные в 2022 г. ограничения (санкции) привели к переориентации импортозамещения в пользу достижения устойчивости экономики, восполнения провалов в цепочках создания стоимости, обеспечения технологического суверенитета, отмечается в исследовании. «Мировая история знает всего несколько примеров такой логики в политике импортозамещения — это, в частности, опыт ЮАР и Ирана», – отмечают эксперты.
Исследователи полагают, что текущая ситуация в отраслях промышленности не позволяет создать универсальную для всех секторов стратегию импортозамещения. «Для выбора могут быть рассмотрены 7 базовых стратегий, которые определяются ресурсными возможностями отраслей, горизонтом планирования, возможностями глобального позиционирования», – отмечается в материале. Согласно этим принципам, стратегии разделены на три блока.
В первый блок попали стратегии, результат реализации которых будет виден в долгосрочной перспективе. В частности, это мобилизационная активация НИОКР, которая имеет смысл либо в стратегических отраслях (как авиастроение и электроника), либо там, где уровень технологической готовности высок или может быть пройден в ускоренном темпе, полагают в ВШЭ. В этот блок также попала стратегия реинтеграции в глобальные цепочки поставок на более выгодных условиях.
Во второй блок попали стратегии с результатами в среднесрочной перспективе. Среди них – адаптация и локализация импортных технологий, «дженериковая» модель, для которой потребуется принудительно лицензировать зарубежные продукты и реформировать институт интеллектуальной собственности, а также релокация в страны с низкими политическими рисками и цифровой апдейт. Последняя подразумевает рост выпуска продукции на существующих производственных линиях и/или развертывание новых за счет системной цифровой интеграции различных компонентов, отмечается в исследовании.
Третий блок – стратегия с результатами в краткосрочной перспективе, или переход на поколение технологий «-1» или «-2». Суть этого подхода в удовлетворении внутреннего потребления за счет упрощенных подменных продуктов, которые обеспечат пользователю базовую функциональность изделия. Такой подход может быть реализован за счет рационализации стандартов и снятия избыточных требований в техническом регулировании отдельных отраслей, поясняют исследователи.
Например, правительство в мае 2022 г. из-за резкого осложнения ситуации с импортом автокомпонентов на фоне СВО приостановило действие некоторых положений техрегламента Таможенного союза (ТР ТС 018/2011) в России. Это позволило автозаводам в России выпускать автомобили в упрощенных версиях – без антиблокировочной системы тормозов, подушек безопасности и с пониженным до «Евро-0» экологическим классом.
Сейчас импортозамещение в российской промышленности регулируется отраслевыми стратегиями. Всего их более 20, и горизонт планирования по ним варьируется в зависимости от отрасли от 2024 г. до 2035 г.
Представитель Минпромторга подчеркнул, что в исследовании речь идет именно о концептуальных подходах к импортозамещению, а не о новых документах стратегического планирования. Основой нового подхода к импортозамещению должны стать принципы развития внутренней конкуренции, первостепенной поддержки отечественных решений, а также формирование новых технологических цепочек и поиск новых партнеров среди дружественных стран, говорит он. «Для наиболее значимых результатов мы видим целесообразным группировку предложенных стратегий по долгосрочности формирования ощутимых результатов проводимой политики», – отмечает собеседник.
Наиболее быстрый результат можно получить за счет снижения избыточных требований (к продукции. – «Ведомости») и рационализации стандартов производства с учетом текущих возможностей, полагает представитель Минпромторга. В среднесрочной перспективе на первый план выходят механизмы обратного инжиниринга, развития человеческого капитала и цифровизации отраслей промышленности, а в долгосрочной – субсидирование НИОКР и частичная интеграция в доступные глобальные цепочки создания стоимости, считает собеседник.
Правительство в своей работе в целом уже применяет предлагаемые подходы: это и поддержка приоритетных НИОКР, и стимулирование обратного инжиниринга, и поиск новых партнеров в дружественных странах, подчеркнул руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей экономики ЦМАКП Владимир Сальников.
При этом в исследовании неоправданно часто используется термин «стратегия», много говорится про стратегии импортозамещения, но как таковой работы по выстраиванию этих стратегий в исследовании проделано не было, отмечает Сальников. «В работе скорее идет речь про модели импортозамещения – то есть частные механизмы, на основании которых реализуют политику импортозамещения в различных обстоятельствах. Стратегии – это сквозное видение на длительную перспективу, увязанное с субъектами, которые это видение и будут претворять в жизнь. Выстраивание стратегий – это взаимодействие науки с чиновниками и бизнесом, а этого в работе не хватает», – объясняет экономист.