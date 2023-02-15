Эксперты придумали семь стратегий импортозамещения для России

При этом в исследовании неоправданно часто используется термин «стратегия», много говорится про стратегии импортозамещения, но как таковой работы по выстраиванию этих стратегий в исследовании проделано не было, отмечает Сальников. «В работе скорее идет речь про модели импортозамещения – то есть частные механизмы, на основании которых реализуют политику импортозамещения в различных обстоятельствах. Стратегии – это сквозное видение на длительную перспективу, увязанное с субъектами, которые это видение и будут претворять в жизнь. Выстраивание стратегий – это взаимодействие науки с чиновниками и бизнесом, а этого в работе не хватает», – объясняет экономист.