Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Крупнейший производитель сахара признан виновным в создании ажиотажа

ФАС посчитала, что действия «Продимекса» в прошлом году спровоцировали дефицит товара и привели к росту цен
Алексей Полухин
Исходя из сведений, опубликованных в базе решений ФАС, можно сделать вывод, что в действиях «Продимекса» установлены нарушения запрета на осуществление координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов / Максим Стулов / Ведомости

«Продимекс» координировал деятельность торговых сетей зимой и весной 2022 г., что привело к росту цен на сахар. К такому выводу пришла ФАС, признавшая эту компанию виновной в создании ажиотажного спроса на рынке. Это следует из материалов Арбитражного суда Москвы, который 13 февраля этого года принял к производству иск от «Продимекса» с требованием признать соответствующее решение ФАС незаконным. При этом само решение антимонопольной службы до сих пор не опубликовано.

Третьими лицами в деле указаны торговые сети «Лента», «Мария-Ра» и Auchan. Их представители на запросы «Ведомостей» не ответили. Так же поступили и в «Продимексе», и в ФАС.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных