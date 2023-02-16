Крупнейший производитель сахара признан виновным в создании ажиотажа

Крупнейший производитель сахара признан виновным в создании ажиотажаФАС посчитала, что действия «Продимекса» в прошлом году спровоцировали дефицит товара и привели к росту цен
«Продимекс» координировал деятельность торговых сетей зимой и весной 2022 г., что привело к росту цен на сахар. К такому выводу пришла ФАС, признавшая эту компанию виновной в создании ажиотажного спроса на рынке. Это следует из материалов Арбитражного суда Москвы, который 13 февраля этого года принял к производству иск от «Продимекса» с требованием признать соответствующее решение ФАС незаконным. При этом само решение антимонопольной службы до сих пор не опубликовано.
Третьими лицами в деле указаны торговые сети «Лента», «Мария-Ра» и Auchan. Их представители на запросы «Ведомостей» не ответили. Так же поступили и в «Продимексе», и в ФАС.
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