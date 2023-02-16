Крупнейший производитель сахара признан виновным в создании ажиотажа

«Продимекс» координировал деятельность торговых сетей зимой и весной 2022 г., что привело к росту цен на сахар. К такому выводу пришла ФАС, признавшая эту компанию виновной в создании ажиотажного спроса на рынке. Это следует из материалов Арбитражного суда Москвы, который 13 февраля этого года принял к производству иск от «Продимекса» с требованием признать соответствующее решение ФАС незаконным. При этом само решение антимонопольной службы до сих пор не опубликовано.