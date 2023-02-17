Россия сохранит объемы экспорта сырой нефти в марте

По их словам, добыча будет снижаться за счет уменьшения поставок сырья на российские НПЗ, что, в свою очередь, приведет к падению объемов экспорта нефтепродуктов. При этом объемы вывозимой за рубеж сырой нефти, скорее всего, сильно не снизятся, говорит один из собеседников.