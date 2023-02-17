Россия сохранит объемы экспорта сырой нефти в марте

Россия сохранит объемы экспорта сырой нефти в мартеПланируемое снижение добычи отразится в первую очередь на загрузке НПЗ и вывозе нефтепродуктов
Российские нефтяники рассчитывают сохранить текущие объемы экспорта сырой нефти, несмотря на планы правительства РФ по снижению объемов добычи в марте 2023 г. на 500 000 барр./сутки. Об этом рассказали три источника «Ведомостей», знакомые с планами нефтяных компаний.
По их словам, добыча будет снижаться за счет уменьшения поставок сырья на российские НПЗ, что, в свою очередь, приведет к падению объемов экспорта нефтепродуктов. При этом объемы вывозимой за рубеж сырой нефти, скорее всего, сильно не снизятся, говорит один из собеседников.
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