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Россия сохранит объемы экспорта сырой нефти в марте

Планируемое снижение добычи отразится в первую очередь на загрузке НПЗ и вывозе нефтепродуктов
Василий Милькин Дарья Савенкова
Евгений Разумный / Ведомости

Российские нефтяники рассчитывают сохранить текущие объемы экспорта сырой нефти, несмотря на планы правительства РФ по снижению объемов добычи в марте 2023 г. на 500 000 барр./сутки. Об этом рассказали три источника «Ведомостей», знакомые с планами нефтяных компаний.

По их словам, добыча будет снижаться за счет уменьшения поставок сырья на российские НПЗ, что, в свою очередь, приведет к падению объемов экспорта нефтепродуктов. При этом объемы вывозимой за рубеж сырой нефти, скорее всего, сильно не снизятся, говорит один из собеседников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных