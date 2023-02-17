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Импорт нержавеющей стали в Россию в 2022 году упал на 20%

Спрос снизился в том числе из-за падения выпуска кастрюль и машин
Надежда Синцова
На снижение импорта нержавеющей стали в 2022 г. повлияло в том числе сокращение закупок со стороны российских трейдеров / SILAS STEIN / dpa Picture-Alliance via AFP

Импорт металлургической продукции из нержавеющей стали в Россию в 2022 г. упал на 19,6% до 372 070 т. Такую экспертную оценку опубликовала ассоциация потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов «Спецсталь». В основном импорт шел из Китая (242 300 т), Индии (58 800 т) и Индонезии (21 080 т).

В то же время, по данным отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), импорт в РФ плоского проката из нержавеющей стали в 2022 г. сократился на 15% до примерно 300 000 т. В данные «Спецстали» были включены все виды нержавеющего проката, в том числе заготовка, плоский и сортовой прокат, сварные и бесшовные трубы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных