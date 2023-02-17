Импорт нержавеющей стали в Россию в 2022 году упал на 20%

В то же время, по данным отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), импорт в РФ плоского проката из нержавеющей стали в 2022 г. сократился на 15% до примерно 300 000 т. В данные «Спецстали» были включены все виды нержавеющего проката, в том числе заготовка, плоский и сортовой прокат, сварные и бесшовные трубы.