Импорт нержавеющей стали в Россию в 2022 году упал на 20%Спрос снизился в том числе из-за падения выпуска кастрюль и машин
Импорт металлургической продукции из нержавеющей стали в Россию в 2022 г. упал на 19,6% до 372 070 т. Такую экспертную оценку опубликовала ассоциация потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов «Спецсталь». В основном импорт шел из Китая (242 300 т), Индии (58 800 т) и Индонезии (21 080 т).
В то же время, по данным отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), импорт в РФ плоского проката из нержавеющей стали в 2022 г. сократился на 15% до примерно 300 000 т. В данные «Спецстали» были включены все виды нержавеющего проката, в том числе заготовка, плоский и сортовой прокат, сварные и бесшовные трубы.
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