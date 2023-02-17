Ассортимент бытовой химии и средств гигиены у ритейлеров сократился на 16%

Абсолютные цифры NielsenIQ не раскрывает. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает весь рынок непродовольственных товаров (правда, с учетом онлайна) в 21,5 трлн руб. По его словам, сегмент действительно просел в натуральном выражении на 11,1%, но в деньгах за прошлый год вырос на 2,7%. Представители крупнейших торговых сетей – X5 Group, «Вкусвилла», «Азбуки вкуса», «Ашана» и «О’кей» – на запросы «Ведомостей» не ответили. В «Ленте» сообщили, что ассортимент у компании не сокращается, за исключением «некоторых категорий непродовольственных товаров». Деталей они не раскрыли.