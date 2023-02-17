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Ассортимент бытовой химии и средств гигиены у ритейлеров сократился на 16%

В этом сегменте было много иностранных брендов, место которых активно занимают российские
Маргарита Соболь
Снижение числа товаров бытовой химии и средств гигиены опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют тем, что эти категории у ритейлеров были представлены в основном иностранными брендами / Андрей Гордеев / Ведомости

Наибольшее снижение ассортимента в российских торговых сетях зафиксировано в категории «непродовольственные товары», следует из отчета аналитической компании NielsenIQ. Данный сегмент, по ее данным, просел на 16,2%. Категория включает в себя бытовую химию, средства по уходу за собой, для гигиены и проч. Еще на 8% уменьшилось число детских товаров, на 3,8% – товаров для животных.

Абсолютные цифры NielsenIQ не раскрывает. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает весь рынок непродовольственных товаров (правда, с учетом онлайна) в 21,5 трлн руб. По его словам, сегмент действительно просел в натуральном выражении на 11,1%, но в деньгах за прошлый год вырос на 2,7%. Представители крупнейших торговых сетей – X5 Group, «Вкусвилла», «Азбуки вкуса», «Ашана» и «О’кей» – на запросы «Ведомостей» не ответили. В «Ленте» сообщили, что ассортимент у компании не сокращается, за исключением «некоторых категорий непродовольственных товаров». Деталей они не раскрыли.

Снижение числа товаров бытовой химии и средств гигиены опрошенные «Ведомостями» эксперты объясняют тем, что эти категории у ритейлеров были представлены в основном иностранными брендами, многие из которых после начала СВО приняли решение уйти из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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