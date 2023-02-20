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Бизнес предложил принудительно вернуть в Россию контроль над публичными группами

Для этого потребуется обязательная замена иностранных акций на российские
Софья Шелудченко Дмитрий Гринкевич
Замена иностранных акций российскими поможет защитить интересы бенефициаров и обеспечить нормальную операционную деятельность компаний, считают в РСПП / Максим Стулов / Ведомости

Крупный бизнес предложил правительству принять закон о принудительном переводе c зарубежных бирж в РФ акций и депозитарных расписок российских компаний. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовили для этого драфт специального регулирования. Оно предусматривает выпуск акций, которые должны будут заменить бумаги иностранных публичных компаний, выступающих холдинговыми или материнскими для российских групп.

Президент объединения Александр Шохин направил на рассмотрение первому вице-премьеру Андрею Белоусову проект ФЗ «Об особенностях допуска к организованным торгам акций экономически значимых организаций, находящихся под иностранным корпоративным влиянием», а также поправки в закон «О рынке ценных бумаг» (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил близкий к РСПП источник).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных