Бизнес предложил принудительно вернуть в Россию контроль над публичными группами

Крупный бизнес предложил правительству принять закон о принудительном переводе c зарубежных бирж в РФ акций и депозитарных расписок российских компаний. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовили для этого драфт специального регулирования. Оно предусматривает выпуск акций, которые должны будут заменить бумаги иностранных публичных компаний, выступающих холдинговыми или материнскими для российских групп.