Бизнес предложил принудительно вернуть в Россию контроль над публичными группами

Бизнес предложил принудительно вернуть в Россию контроль над публичными группамиДля этого потребуется обязательная замена иностранных акций на российские
Крупный бизнес предложил правительству принять закон о принудительном переводе c зарубежных бирж в РФ акций и депозитарных расписок российских компаний. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовили для этого драфт специального регулирования. Оно предусматривает выпуск акций, которые должны будут заменить бумаги иностранных публичных компаний, выступающих холдинговыми или материнскими для российских групп.
Президент объединения Александр Шохин направил на рассмотрение первому вице-премьеру Андрею Белоусову проект ФЗ «Об особенностях допуска к организованным торгам акций экономически значимых организаций, находящихся под иностранным корпоративным влиянием», а также поправки в закон «О рынке ценных бумаг» (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил близкий к РСПП источник).